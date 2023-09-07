鍾欣凌接金鐘主持發抖！讚曾寶儀「司儀天花板」：想逃了
第58屆金鐘獎主持人出爐，由視后鍾欣凌擔任戲劇類主持人；劉品言、陳亞蘭擔任節目類主持人，鍾欣凌接受《NOWnews今日新聞》訪問，笑說：「去年因為阿寶實在主持得太好了，這個天花板太高了我可能很難摸到。」還沒開始她就已經萌生想逃的念頭。
記者羅凌筠／綜合報導
鍾欣凌表示：「其實接到這個金鐘主持的挑戰是非常抖的，但身邊很多人都一直鼓勵我，包括經紀人、朋友們都覺得要挑戰一下這個艱難的任務。也謝謝網友，因為製作單位好像有參考去年金鐘典禮網友的建議說可以試試找來當主持人，所以謝謝可愛的網友們把我推上了金鐘的舞台啊。」
鍾欣凌也提到，「從坐在電視機前看典禮，到坐進這個殿堂，在台下看著一起演戲的夥伴們在台上閃閃發光，然後再到有這個榮幸上台領獎，說出這些日子以來的感謝，沒想到竟然有一天，我會接到這樣光榮的任務，我會全力以赴，真的很緊張，但也很興奮，期待和老戰友、新朋友們在金鐘獎那天見面，把我們這一年來的好作品推薦出去，怎麼辦？還沒開始就已經想逃了！」
其實鍾欣凌去年在金鐘收視最高點出現，當視后謝盈萱搞錯得獎作品爆粗口時，頒獎人鍾欣凌機智救場博得滿堂彩，如今升格主持人，她表示：「我會好好準備，期待帶給大家一個溫暖開心的戲劇人同樂會！」