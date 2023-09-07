海陸中尉營區輕生！蔡英文不捨下令了：國防部務必釐清並照顧家屬
海軍陸戰隊99旅子儀營區一名23歲鄭姓中尉，本（9）月5日清晨被發現陳屍在營區宿舍後方的榕樹下，家屬質疑兒子死因不單純，向國防部長邱國正淚求真相，邱國正也當面向家屬道歉，並承諾「一定會把事情釐清」；對此，總統蔡英文今（7）日受訪時也表示相當難過、不捨，已經請國防部務必要把整件事情釐清，同時對家屬心情跟後續照顧全力以赴。
記者林莞茜／綜合報導
一名鄭姓中尉排長，遭人發現陳屍在兵舍後方的榕樹下，軍方見狀立即前救人，不過該鄭姓排長已無生命跡象，接獲消息後，國防部長邱國正也於6日南下了解情況，並主動向鄭姓中尉家屬致歉，鄭母一見到邱國正，便當場下跪淚訴「我這麼乖的兒子，把他交給我們國家，如果戰死就算了，但今天是我們被國家逼的，一定要幫他討回公道」，邱國正則代表國防部向家屬致歉，並當場承諾一定會給各位一個答案，把這件事情釐清，該要懲處，該法辦的絕對不手軟。
而正在非洲訪問的蔡英文，接受媒體訪問時也對此事回應「非常難過不捨」，蔡英文說，每一次軍方或軍人弟兄姊妹有事情發生，她都非常關心，這次事情也是，她已請國防部務必要把整件事情釐清，也要對家屬心情跟後續照顧全力以赴。
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