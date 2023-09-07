世界有機青年高峰會實體會議在台登場 世界農業專家齊聚
國際有機農業運動聯合會亞洲分會(International Federal of Organic Agriculture Movement ASIA，簡稱IFOAM Asia)主辦的「第二屆世界有機青年高峰會」將於9月13日至14日在台登場，以「青年在有機產業的機會」為主題，會中以臺灣花蓮做為有機議題討論的發聲據點，透過國際交流，分享有機農業的最新知識、經驗及成功案例。
記者陳美嘉／綜合報導
為了展現青年在有機農業中的力量和潛力，在疫情中，IFOAM Asia在韓國以線上論壇的方式，辦理了第一屆世界有機青年高峰會，疫情解封後，實體活動復甦，特別邀請花蓮縣政府共同主辦第二屆世界有機青年高峰會，將於9月13日至14日進行為期兩天的論壇會議。
縣長徐榛蔚表示，2023世界有機青年高峰會以「青年在有機產業的機會」為主題，不僅代表了有機農業的前沿發展，更展現了青年力量在此領域中的潛在價值。全球各地在有機農業的代表將聚集花蓮，邀請國內外不同有機農業領域的專家，以己身的專業在論壇上和大家一起探討。
徐榛蔚說，深知行銷對於農業生產者的重要性，在論壇上也安排了行銷工作坊，國外講者就各自國家的重點作物，像是印度以香料和茶葉、孟加拉國以有機茶，進行出口的經驗分享；國內講者上，由富里鄉「天賜糧源」的有機米經營者鍾雨恩先生，瑪布隆農場經營者、同時也是致力於原住民部落小米保種的柯春伎女士，兩位花蓮優秀的有機農業生產者，和全球分享他們從生產端逐步結合行銷面的經驗，另外還邀請到臺灣最大有機通路里仁公司陳美慈行銷經理，和全球分享隨著臺灣有機農業逐漸成熟，里仁如何從農民角度思考需求，利用通路優勢為農民謀生計。
2023世界有機青年高峰會9月13日至14日在花蓮美侖大飯店登場，將集結全球不同有機農業領域的專家、學者及從業者，共同研討、交流和學習，對有機農業感興趣的民眾，不要錯過這一次難得的論壇盛會。