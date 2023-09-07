鴛鴦颱風明登陸日本！關東地區暴雨第一線 東京時雨量達50毫米
第13號颱風鴛鴦將於明（8）日午後至晚間登陸日本關東地區，受到颱風影響恐帶來致災性豪雨，包括東京都、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣都是降雨熱區，熱門旅遊地東京市在9月8日時雨量恐飆50毫米、24小時累積雨量恐達200至300毫米。中央氣象局預報指出，鴛鴦颱風將在8號至9號影響日本天氣，並且有機會在通過日本時，逐漸削弱成溫帶氣旋。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局路徑預報顯示，輕度颱風鴛鴦7日14時中心位置在北緯 30.9 度，東經 137.0 度，以每小時23公里速度，向北北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里。預估輕度颱風鴛鴦影響關東地區只要為8日至9日，有機會在9日削弱為溫帶氣旋。
日本氣象廳說明，鴛鴦颱風正從日本南部向北移動，將於8日下午逼近日本東部，並且有機會登陸關東地區，打破關東4年來無颱風登陸紀錄。關東地區為台灣遊客到日本的熱門旅遊地，提醒民眾今明兩天要特別留意颱風動態、航班異動資訊。
鴛鴦颱風將在7日夜間至9日帶來驚人雨量， 日本氣象廳預估7日至8日，關東地區每小時降雨量達50毫米；預估24小時累積雨量，北關東地區（茨城縣、栃木縣、群馬縣）有機會達到150毫米；南關東地區（埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣）250毫米。熱門旅遊地東京市在8日時雨量恐達50毫米、預估24小時累積雨量200至300毫米。