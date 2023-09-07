艾怡良〈光榮〉獻給LGBTQI+ 大方許願「期待演出女同志角色」
2023第十屆台灣國際酷兒影展，9月7日首任影展大使的艾怡良出席「酷兒影展宣傳記者會」，並表示以自創曲〈光榮〉特別獻給LGBTQI+族群，為今年影展「根與路徑：生成酷兒」溫暖揭開序幕。熱愛電影、藝術的金曲歌后艾怡良今獲頒VIP PASS影展通行證，並熱烈期盼看完酷兒影展所有精彩片單。同時被問及最愛酷兒影展哪部片？艾怡良則提到閉幕片《直到長夜將盡》並分享「用驚悚片的類型包裝，卻又細膩展現酷兒的現實處境，讓我耳目一新」，同時艾怡良也大方表示：「期待出演女同志角色，接受各種不同新鮮挑戰！」
記者楊穎軒／綜合報導
靈魂歌姬艾怡良不遺餘力支持同志、酷兒、性別平權等相關議題，她熱情地表示「認為各式各樣的愛與傷痕都能將之榮耀，非常神聖」，希望將自我創作的歌曲〈光榮〉特別獻給所有LGBTQI+族群，溫暖地為10月20日開幕的酷兒影展揭開序幕。艾怡良首次擔任大使，提及身負重任的感受，覺得相當榮幸又興奮，以前是用音樂詮釋良、善、美，這次希望能透過影像的力量，帶給大家更多的愛與支持。被問及最喜歡本次影展的電影是哪部？艾怡良力推閉幕片《直到長夜將盡》，「這部片雖用驚悚懸疑的類型包裝，但特別詮釋跨性別者與同性戀之間的縫隙與摩擦，把酷兒的現實處境表現的相當細膩，讓我耳目一新。」
今日影展大使艾怡良在記者會獲頒VIP PASS通行證，並說可能不定期出沒現場，與影迷朋友一起觀賞眾多精彩好片。同時熱愛繪畫、音樂與電影的艾怡良認為藝術無邊界，希望有更多粉絲都能來看酷兒影展，關心性別議題。被問及艾怡良接下來是否有新的演出嘗試？她大方分享：「不排斥出演女同志角色，接受各各種新鮮挑戰！」
酷兒影展套票開賣即大受好評，不到20分鐘立即迅速搶購一空，許多影迷相當惋惜表示「太快搶光，沒買到！」另也有粉絲開心留言分享，幸運買到電影套票禮。今日記者會後，舉辦「影展大使見面會」，邀請搶到套票的影迷把握難得機會到現場獲與艾怡良近距離互動，粉絲也可在見面會上獲贈艾怡良親筆簽名的影展酷卡及豐富的公益聯名周邊。
9月8日起與酷兒影展合作公益聯名周邊的「FOOTER」及「檸檬大叔」將在官方指定販售平台開賣，收入價10%致贈公益團體。9月9日「酷兒影展-選片指南」，策展人游婷敬與選片人麥若愚、劉文、胡修維與賴正哲一同為大家推薦精彩片單，本活動限量免費報名參加。9月10日OPENTIX開賣「酷影癡超值套票禮」內含10張電影票、「ROBIMAY」亞瑟斜背包及「最靡有禮」台灣水果磁鐵，限量30組，每組只要1980元。
2023第十屆台灣國際酷兒影展影展時間為10月20日至10月22日及10月27日至10月29日於台北長春國賓影城展開。欲知更多活動請搜尋Facebook粉絲專頁【TIQFF台灣國際酷兒影展或影展官網】。