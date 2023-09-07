聽聞陳吉仲是小英男孩好驚訝！蔡英文談進口蛋爭議「禁得起檢驗」

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蔡英文指出，蛋是專業領域，有些熟悉這個行業的廠商，做國際貿易的模式，或許與大家平時了解的製造工業產品不一樣，這幾天農業部與行政院都有完整說明，相信過程可以攤在陽光下，也都禁得起檢驗。
媒體追問，明年大選前或蔡總統卸任前，中國是否可能再出手挖角邦交國？蔡英文回應，經評估現在邦交國情況都算穩定，尤其史瓦帝尼是台灣最堅實的友邦，感謝史瓦帝尼邀約，讓她在卸任前來訪，見證兩國合作成果、進展。
至於卸任前是否前往歐洲訪問，蔡英文提到，台灣這幾年國際能見度大幅增加，國際社會支持台灣的力道也大幅增強，世界各國共識非常清楚，對於維持台海和平穩定有高度共識，國際社會普遍認為台灣是穩定、可靠、值得信任的夥伴，台灣的良善力量不只受到國際政要認同，更深入國際社會心中，這些都是大家共同努力成果，「至於任內是否有出訪計畫，要看有沒有需要、或是對台灣好，不會為了去而去」。
針對是否出席11月的APEC領袖峰會，蔡英文表示，每任總統都想打破APEC成立時就已立下的先例，當然會持續努力，但這確實是挑戰性很高的事、一步一步來，今年還是依照往例，指派領袖代表出席，相關作業完成後會對外報告。
對於中國介入選舉議題，蔡英文回應，她參選總統3次，確實感受到對岸力道持續增加、方式越來越多元，尤其認知作戰，是民主社會很重要的挑戰，必須確保民主機制不會被利用來破壞民主，這考驗台灣民主的成熟度。
蔡英文呼籲，大家若看到可疑訊息務必查證，確認是錯假訊息時要幫忙澄清，而政府也要挑起責任，一旦有錯假訊息要快速回應跟澄清，加強對社會說明。
蔡英文提到，台灣的民主是歷經好幾代人的努力、非常難能可貴，尤其面臨選戰情境下，挑戰也很多，這就是要讓大家有警覺、警訊，「得來不易的民主，更需要去保護！」