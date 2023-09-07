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《黑暗榮耀》《驅魔麵館2》金赫拉求D社別報她醜聞　求饒內容流出

▲金赫拉因出演《黑暗榮耀》、《驅魔麵館2》等劇走紅，卻被爆出過去霸凌同學的醜聞，她在新聞曝光前寫信拜託D社不要報導，求饒內容如今公開。（圖／翻攝Dispatch、Netflix）
▲金赫拉因出演《黑暗榮耀》、《驅魔麵館2》等劇走紅，卻被爆出過去霸凌同學的醜聞，她在新聞曝光前寫信拜託D社不要報導，求饒內容如今公開。（圖／翻攝Dispatch、Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星金赫拉因為在《黑暗榮耀》飾演霸凌加害者「李蓑羅」廣為人知，近日於《驅魔麵館2：全面回擊》飾演「惡鬼」崔加利的表現也讓觀眾留下深刻印象，但這些「反派」卻是金赫拉的「本色演出」，因為金赫拉日前被爆料學生時期加入幫派霸凌同學，金赫拉3個月前還特地寫信求饒《Dispatch》（簡稱：D社）不要報導，D社今（7）日將她的苦情手寫信內容全數公開。

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▲▼劇中，李蓑羅殺人未遂，崔惠程（下）變啞巴。（圖／Netflix）
▲金赫拉在《黑暗榮耀》的表現讓人印象深刻。（圖／Netflix）
金赫拉的霸凌謠言並非近期傳開，早在5月時D社就接獲爆料，當時記者求證金赫拉後，金赫拉立即寫了2頁苦情信，希望D社給她改過自新的機會，意即「拜託不要報導」，內容提到金赫拉認為爆料者的說法並非全數事實，但她承認自己青少年時一度感到徬徨，所以有「不成熟」的時期與行為。

金赫拉表示因為長相跟名字的關係，走到哪都會被笑、欺負，直到國中自卑感更加強烈，為了得到大家關注，所以加入社團組織。金赫拉否認加入幫派，也發誓從未做出欺負弱者、加害任何人的行為，直到她聽到被當成是「恐怖的存在時」，腦袋頓時一片空白，自己因此深深反省，決定彌補過去改過自新，成為善良的人來取得老師跟同學的信任。

因為「可怕的第一印象」總是被大家誤會，金赫拉透露個性因此變得沉默寡言，不少人看到她都會畢恭畢敬，金赫拉說：「這也莫名成為了我的優點。」

對於爆料，金赫拉僅希望記者能給予成長的機會，「我會以更好的作品來證明，如果不想看到我的作品的話，我會努力進步不斷展現我成熟的樣子。請幫我這一次，我會償還所有的債活下去。謝謝您讀了這長篇文章，沒有因為好事見面，我既抱歉又慚愧，希望您今天也要好好吃飯，也謝謝您抽出寶貴的時間」。

▲▼金赫拉承認加入幫派，發文致歉。（圖／金赫拉IG、翻攝tvN）
▲▼金赫拉承認加入組織，發文致歉。（圖／金赫拉IG、翻攝tvN）
▲▼金赫拉承認加入幫派，發文致歉。（圖／金赫拉IG、翻攝tvN）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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