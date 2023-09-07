《黑暗榮耀》《驅魔麵館2》金赫拉求D社別報她醜聞　求饒內容流出

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金赫拉表示因為長相跟名字的關係，走到哪都會被笑、欺負，直到國中自卑感更加強烈，為了得到大家關注，所以加入社團組織。金赫拉否認加入幫派，也發誓從未做出欺負弱者、加害任何人的行為，直到她聽到被當成是「恐怖的存在時」，腦袋頓時一片空白，自己因此深深反省，決定彌補過去改過自新，成為善良的人來取得老師跟同學的信任。
因為「可怕的第一印象」總是被大家誤會，金赫拉透露個性因此變得沉默寡言，不少人看到她都會畢恭畢敬，金赫拉說：「這也莫名成為了我的優點。」
對於爆料，金赫拉僅希望記者能給予成長的機會，「我會以更好的作品來證明，如果不想看到我的作品的話，我會努力進步不斷展現我成熟的樣子。請幫我這一次，我會償還所有的債活下去。謝謝您讀了這長篇文章，沒有因為好事見面，我既抱歉又慚愧，希望您今天也要好好吃飯，也謝謝您抽出寶貴的時間」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110