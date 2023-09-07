新北表揚體育有功人員、團體　侯友宜：打造運動城市品牌

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侯友宜也說到，今天在九月九日國民體育日的前夕，表揚對新北市有功的體育人員，非常感謝大家，希望新北市經過不斷的淬鍊，能夠讓全世界看到新北市在運動上的榮耀，讓市長引以為榮，大家繼續努力、繼續加油，讓運動成為人民生活的重心，帶來健康，也打造城市品牌，成為處處都是運動的好地方，也能處處見到傑出運動的好選手。
新北市體育處指出，今年的體育有功表揚個人項61位、團體項13個，包括有功人員丶傑出教練丶傑出運動員丶有功機關團體丶績優區體育會丶績優單項委員會等。其中今年獲選為傑出運動員的競技體操明日之星莊佳龍，過去有「最強國中生」之稱，在國三的全中運一口氣狂掃七金，創下全中運體操史上最多金紀錄，生涯以登上奥運殿堂為目標，未來將是臺灣男子體操不可或缺的支柱之一。另外，同獲傑出運動員的陳柏諺，是年僅16歲的身障桌球新秀，克服學習障礙全心投入桌球練習，征戰國內外大小賽事，並在今年取得2024巴黎帕運參賽權。
新北市體育處再說到，至於榮獲有功機關團體的林口高中，校方將射擊運動融入一般體育課及多元選修課程，讓每位學生都有機會體驗射擊運動，打造學校的特色體育課程；另外體育總會定向越野委員會平時致力培訓選手，用以賽代訓的方式持續精進選手能力，並在去年全民運動會定向越野項目中奪得男子及女子組團體賽總積分第1。