為解決蛋荒卻遭謾罵批評　超思聲明：令人心寒

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超思並指出，超思資本額雖小，但有資金調度能力，合約付款條件每家貿易商均相同，合約雖規定依供應方開立之報價文件分批請款，但超思仍先行墊付貨款，提出請款後平均約兩週後收到撥款，由於貨物非一次全部抵台，前後約兩個多月，且貨款收付係滾動性，超思最高時墊付超過一億元以上，而超思從巴西進口8800萬顆蛋，其中最後一批於7月17日抵台，現已九月上旬，理應收齊全部貨款，但仍有約二成貨款及相關費用尚未收到。
超思說明，他們沒有賺取暴利，也沒有幕後藏鏡人，畜產會於合約中明訂各貿易商服務手續費8%，扣除沈重之營業費用及營利事業所得稅、股東個人綜合所得稅，不可能有巨額獲利，而貿易商須承擔貨物藥殘銷燬及其他風險，利薄風險大，有投資概念的人相信都不會輕易參與。
超思表示，國際貿易不可能一通電話即可完成，生鮮雞蛋困難尤其多，農場有關農藥殘留、鷄檢施打之疫苗、藥殘量檢驗、重金屬、水質等事項需符合我國規定。同時又需確認出貨時裝箱、標籤標識、裝櫃、找到冷藏貨櫃，規劃完整回台路線，取得官方檢驗及出口文件等，這些都是超思反復與巴西廠商聯絡百次以上，才在短期內完成的應備事項，一般說來類此交易最少需3個月以上時間才有可能完成，「超思拼命努力完成，反成罪大惡極，令人痛心」。
沒想到連日來外界充斥不實言論及指控，像是「秦語喬老公與陳吉仲是老朋 友，秦語喬老公死後，陳吉仲特別照顧老友的遺孀，因此把這個有油水的生意交給她」，超思說，事實上秦語喬老公己過世近三十年，與陳部長相差 17 歲，兩人成長背景、學歷及工作截然不同，不知要如何認識？
至於說「英系與新潮流合作，利用此次蛋荒的機會，為賴清德籌募選舉經費」，這些說法都是天馬行空，無從回應，超思鄭重聲明秦語喬不認識任何政治人物，外界勿再以訛傳訛。
超思強調，回顧今年3月前後，由於蛋荒高峰期，蛋價飊漲、囤蛋嚴重，市面上根本買不到蛋，民眾叫苦連天，大家應記憶猶新，農委會啟動緊急雞蛋進口專案，由於時間緊迫，貿易商及畜產會人員均忙得人仰馬翻，大家累到爆肝，都想儘快解決蛋荒問題。現今反遭謾罵批評，實「令人心寒」。