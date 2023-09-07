新北汐止北山大橋9日夜間機車道封閉施工 管制改走汽車道通行

miix 美室家居引進北美經驗 「全屋整裝」一站搞定

▲miix 美室家居董事長鄧學中(右）引進北美經驗，鎖定新成屋推出「全屋整裝」一站搞定創新作法。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.7)
▲miix 美室家居董事長鄧學中(右）引進北美經驗，鎖定新成屋推出「全屋整裝」一站搞定創新作法。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.7)

記者金武鳯/台中報導

高房價時代，許多首購族往往付了購屋款，就沒有多餘的錢裝潢房子，只能因陋就簡，犧牲對居家品味要求。「miix 美室家居」團隊為此看到潛在市場，鎖定新成屋推出全屋裝修創新方案，標榜從設計、工班、家電及家飾等精裝修，一站搞定，預算僅要市價6成，讓沒時間又缺預算的購屋族，在交屋後60天內即能拎包入住，省錢又省時，已有建案列入合作對象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「miix 美室家居」董事長鄧學中，同時也是生活工場、品東西創辦人表示，加拿大新成屋都是全屋整裝完成才交屋，屋主可以很輕鬆入住！台灣建案完工交屋時，多半是平裝、簡配為主，通常離可以入住還有一段距離，屋主大多得自己找工班進行裝潢，不但得親自監工，就連選購家具、家飾、家電等，樣樣都得自己來。

鄧學中說，稍有預算者，會找設計師進行前段硬體裝修，至於後段的家具、家飾等軟體及家電選購，還是得自己來，不僅曠日廢時，可能還得面對不斷爆表的預算，對年輕首購族來說，有時會弄得焦頭爛額！

近年來移居加拿大的鄧學中，在溫哥華當地擁有超過 100 個 show room，協助過不少建案進行全屋整裝，經手的案例超過 5000 個！在看到台灣建案從完工到交屋，購屋者要面對如此棘手問題，特別引進北美經驗，並羅網設計師、建築、家具零售、工班等人才成立「miix inside 全屋整裝」團隊，提出「全屋整裝、一站成家」創新作法，在市場引起矚目。

根據「全屋整裝」估算的行情，二房的全屋整裝價是88 萬，三房則為 111 萬，大約是市價6成，且保證施工期60天內搞定。也就是說，新成屋從簽約交到他們手中裝修，其中要面對的預算、設計、裝修、電器、家具、家飾選購等燒腦問題，一併交給團隊包辦。

「miix inside 全屋整裝」推手李晉豪表示，高房價加上少子化問題，目前房市新建案 多以二~三房為主流，權狀多落在 25~35 坪，室內空間約 15~22 坪，入住人口以 1.5 人 (一人加一貓)或二人為主，最多可能增加到 3.5 人，在這樣的基礎下，團隊提出的二房88 萬、三房 111 萬套裝規劃，是很符合屋主需求。當然，消費者若有多餘預算，也可依此模矩伸縮變化，透過設計師的建議及「miix inside 全屋整裝」所提供的各種居家軟裝設備去調整，以求在居住上擁有更好機能，且兼顧到生活美學及品味，達到輕鬆成家目的



收藏家沈善德藏品限展3天 15件千年名窯古瓷一次看

裕元南洋美食節登場 近百款道地料理滿足舌尖之旅

中市花卉市場推花好月圓組合盆栽 秋節送禮自用兩相宜

OUTLET零碼鞋清倉8日開賣 首日封館搶購開放線上報名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞