miix 美室家居引進北美經驗 「全屋整裝」一站搞定

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鄧學中說，稍有預算者，會找設計師進行前段硬體裝修，至於後段的家具、家飾等軟體及家電選購，還是得自己來，不僅曠日廢時，可能還得面對不斷爆表的預算，對年輕首購族來說，有時會弄得焦頭爛額！
近年來移居加拿大的鄧學中，在溫哥華當地擁有超過 100 個 show room，協助過不少建案進行全屋整裝，經手的案例超過 5000 個！在看到台灣建案從完工到交屋，購屋者要面對如此棘手問題，特別引進北美經驗，並羅網設計師、建築、家具零售、工班等人才成立「miix inside 全屋整裝」團隊，提出「全屋整裝、一站成家」創新作法，在市場引起矚目。
根據「全屋整裝」估算的行情，二房的全屋整裝價是88 萬，三房則為 111 萬，大約是市價6成，且保證施工期60天內搞定。也就是說，新成屋從簽約交到他們手中裝修，其中要面對的預算、設計、裝修、電器、家具、家飾選購等燒腦問題，一併交給團隊包辦。
「miix inside 全屋整裝」推手李晉豪表示，高房價加上少子化問題，目前房市新建案 多以二~三房為主流，權狀多落在 25~35 坪，室內空間約 15~22 坪，入住人口以 1.5 人 (一人加一貓)或二人為主，最多可能增加到 3.5 人，在這樣的基礎下，團隊提出的二房88 萬、三房 111 萬套裝規劃，是很符合屋主需求。當然，消費者若有多餘預算，也可依此模矩伸縮變化，透過設計師的建議及「miix inside 全屋整裝」所提供的各種居家軟裝設備去調整，以求在居住上擁有更好機能，且兼顧到生活美學及品味，達到輕鬆成家目的