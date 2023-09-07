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美網／謝淑薇鬼之吊球曾讓前球后抓狂　她親曝秘訣：讓對手摸不透

▲2023年美網大滿貫謝淑薇順利晉級4強，在比賽中她再次展現恐怖的「鬼之切球」，對手完全摸不透。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年美網大滿貫謝淑薇順利晉級4強，在比賽中她再次展現恐怖的「鬼之切球」，對手完全摸不透。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

台灣網球好手謝淑薇中國大陸好手王欣瑜，在美網8強賽以7:6（3）、3:6 、6:4擊敗美國組合Coco Gauff與Jessica Pegula。本場謝淑薇再次展現「鬼之吊球」，讓對手完全摸不著頭緒，一直是網壇熱議的話題，賽後主持人特別向她詢問了關於吊球的秘訣。

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現今以力量型為主的網球世代中，謝淑薇採兩手握拍方式，打出與其他選手不同的風格，其中高吊球、放小球，以及讓人迷惑的切球等都是她的招牌武器，對手常常只能望球興嘆。俄羅斯前球后Maria Sharapova曾形容謝淑薇的鬼之吊球會讓人抓狂。

謝淑薇與王欣瑜順利挺進美網4強，賽後主持人好奇詢問謝淑薇高吊球的技巧，謝淑薇也大方分享，「可以用反拍、切球或截擊，有時能改變方向，最重要的是，讓對手不知道你要怎麼打。」

主持人接著問到謝淑薇是否有傳授「鬼之切球」技巧給搭檔王欣瑜，她表示：「王欣瑜有自己的風格，我不需要教他任何東西，我只有跟她說好好把自己的風格給展現出來。」

謝淑薇今年先後拿下法網與溫網女雙冠軍，今年她要挑戰連3場大滿貫冠軍，而過去謝淑薇在美網最佳成績是2012年4強，下一戰這對「海峽組合」將要對上加拿大Gabriela Dabrowski／紐西蘭Erin Routliffe組合。
 

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