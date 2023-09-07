帶動鋼鐵產業鏈低碳轉型！中鋼公司成立1+N碳管理示範團隊

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王錫欽表示，「客戶好，中鋼才會好」，他說，中鋼公司不僅自身積極推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，藉由豐富的節能與碳管理經驗，將國內外的相關最新資訊及務實建議，協助客戶因應國際碳關稅挑戰，以展現帶領整體鋼鐵產業鏈的責任與決心。
王錫欽說，中鋼公司積極響應經濟部工業局112年度「製造部門淨零轉型推動計畫」，為凝聚產業整體共識，並呼應政府「以大帶小」的推動策略，乃與客戶組成「1+N」碳管理示範團隊，1指的是領頭廠商，N則是指產業鏈。
王錫欽並說，中鋼公司為協助鋼鐵產業下游業者建立碳管理能力基礎，落實製程節能減碳，以強化因應全球低碳潮流的競爭力，同時減緩國內外碳管制(如歐洲CBAM)造成之衝擊，該公司派出具備碳管理經驗與節能領域的專家至客戶端現場，分享國際最新碳管制資訊與碳中和趨勢、協助建置碳盤查能力，以及提供節能減碳診斷等輔導項目。
王錫欽指出，中鋼公司以智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業為願景，全面展開低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型工作，不追求「量變」生產更多鋼鐵，轉而邁向「質變」創造鋼鐵產品更大的價值。
另外，中鋼公司身為台灣鋼鐵產業龍頭企業，將秉持著鋼鐵產業共存共榮的理念，透過「以大帶小」模式，面對低碳轉型挑戰，期許上下游鋼鐵業者共同打造低碳供應鏈，與客戶攜手邁向低碳轉型，共創永續價值。