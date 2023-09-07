東山紀之宣布接管傑尼斯！曾痛罵喜多川性醜聞 和前社長傳過緋聞
日本演藝經紀公司傑尼斯事務所，曾挖掘過許多知名偶像，包含木村拓哉、目黑蓮及山下智久等，不過近幾年卻爆出創辦人強尼喜多川以演藝工作為籌碼，曾多次性侵及性騷擾旗下藝人，甚至還有未成年者。在事件不斷延燒之下，傑尼斯事務所的社長藤島茱莉景子今（7）日宣布退任，由男星東山紀之接棒社長一職。東山紀之過去曾和藤島茱莉景子傳出緋聞，更在傑尼斯事務所爆出性醜聞事件後，狠狠炮轟：「傑尼斯是否該繼續存在？」因此也讓外界對於東山紀之接棒一事感到震驚。
記者賴禹妡／綜合報導
東山紀之出生於日本神奈川縣川崎市幸區，他在就讀明治大學付屬中野高校時，透過強尼喜多川直接選拔，於1979年5月加入傑尼斯事務所，並於1982年和錦織一清、植草克秀組成「少年隊」，並在1985年12月12日發表單曲〈假面舞會〉正式出道。
東山紀之的演藝事業橫跨舞臺劇、電影、電視及歌唱圈，他不只是全方位藝人，體能在日本演藝圈中更是首屈一指，無論是舞蹈、後空翻或是後手翻都難不倒他，甚至到了40歲都依然拿手。他也非常喜歡運動，連續20年每天做1000下仰臥起坐，刻意將體脂肪率維持在10%左右。
由於瑪麗喜多川的女兒藤島茱莉景子非常喜歡東山紀之，瑪麗喜多川時常帶著東山紀之參加各種聚會，有意將他和女兒湊合，之後也傳出東山紀之與藤島茱莉景子正在祕戀。不過東山紀之2010年10月23日就宣布和女星木村佳乃結婚，兩人婚後育有2女，家庭生活十分幸福。
東山紀之目前是傑尼斯事務所年紀最大的藝人，還被稱為是「傑尼斯長男」，而在傑尼斯性醜聞爆發之際，東山紀之曾在節目上公開為此事道歉，更狠批：「傑尼斯是否該繼續存在？」沒想到今日就傳出東山紀之接任傑尼斯事務所社長一職，同時宣布引退消息。東山紀之開了252分鐘的記者會，指出將會為公司打造新的經營體制，他也承認聽說過喜多川的性侵謠言，並向受害者道歉：「我很慚愧，我什麼也做不了，也沒有採取過什麼行動。」
※【NOWnews 今日新聞
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