董至成離婚3年後桃花旺！5對象觀察中 險被「冒牌胡瓜」騙走80萬
資深藝人董至成今（7）日下午出席紅心字會公益活動，與好友小Call（郭怡伶）一同擔任「護老大使」希望能藉由自身力量，喚醒社會大眾關懷長者。不過，久久未公開露面的董至成，不僅透露身邊有4、5個對象正在觀察，還自爆曾差點被冒用「胡瓜」名義的詐騙集團騙走80萬元。
記者詹鎰睿／台北報導
董至成今日受邀擔任護老大使，攜手北市信義警分局宣導反詐騙以及婦幼安全資訊。說起詐騙，董至成回憶，1年前曾不小心被騙走15萬元的故事，詐騙集團先是打電話通知他信用卡買東西必須取消，不然會被重複扣款，當下董至成傻傻聽信對方，結果就把ATM密碼傳出去，戶頭15萬元直接消失。
還有一次，詐騙集團冒用好友「胡瓜」名義跑來借錢，而董至成則因為對方的熱情，以為是想老友想要敘舊，差點匯出80萬元，所幸在求證胡瓜的助理之後，才知道又是詐騙。
許久未露面的董至成，整個體態消瘦許多，他笑說，因為代言減肥產品關係，再加上前陣子心態不穩，越來越不愛自己，才會下定決心減肥，靠著飲食控制、少吃多運動，最終在3個月內減掉15公斤，也對於目前狀況非常滿意。結果董至成還幽默表示，目前身邊有4、5個對象正在觀察中，直呼：「先暫不公布入圍者！」