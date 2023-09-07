高虹安爽住5000萬豪宅？綠議員要求公開租賃契約　新竹市府回應了

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楊玲宜指出，這幾天許多網友在傳高虹安就住在新竹公園對面的回建築，而她也向市府負責首長官舍租賃的行政處求證，迄今卻未收到任何回覆，她也提到，過去國民黨在議會質詢時，也索取過林智堅前市長的官舍租屋處，市府也有提供，但面對外界質疑，現任市府不應是不接電話，而是應立即公開租賃契約，並且說明其繳納的租金是否有符合這棟房子的市價。
楊玲宜說道，據內政部實價登錄紀錄，回建築一戶要價竟然突破5000萬！市府提供的官舍租賃補貼可以租得起如此天價的房子？又或者其房屋持有者因為「某些目的」以特別低廉的租金租給高虹安？甚至這又是「友人協助」，免費提供給高虹安住？
楊玲宜要求行政處公開租賃契約，說明清楚高虹安到底住在哪裡，以及相關租金及補助金額是否符合市場價格「高虹安市府團隊不應該迴避這個問題」，更質疑其中是否有對價關係。
此外，民進黨議員劉康彥也在臉書上發文表示，縣市長因身份特殊，配有官舍是很正常的事，但如果該縣市沒有現成或合適的官舍，多採用租賃，並由市府出面與房東簽約，至於預算，當然必須經議會審議通過，然公部門編列租賃預算，最主要的考量，就是避免首長涉入「對於與其職務有利害關係者餽贈財物」的收賄風險，因此提供的屋主是誰、跟市長的職務有無利害關係，高虹安都有責任說明。
對此，新竹市府回應指出，市長高虹安沒有申請宿舍，並沒有使用到任何市府公帑，因此沒有所謂的租賃契約，由於住所牽涉個人隱私及安全恕無法公開，但絕無某議員影射的收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。
事實上，依據新竹市政府職務宿舍管理要點規定，局處長若在新竹市有自住住宅，不得申請借用宿舍，不過市長並不適用此規範，目前市府對首長職務宿舍編列每月8萬元租金，每年96萬元。