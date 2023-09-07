秋節不一樣好禮 寶格冰淇淋「月光珠寶盒」喜入心坎

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陳苡榛說，中秋節月圓人團圓，不論是親朋好友、公司客戶或是長官之間，往往會互相送禮表達心意。至於如何送禮送到對方心坎裡，這是一門學問。當然，中秋送月餅或吃蛋黃酥，好似是一慣傳統，但今年何不來點新意。寶格冰淇淋為了提供消費者不一樣的選擇，今年特別推出中秋限定禮盒「月光珠寶盒」，以皎潔的月亮和寶盒為主軸，希望送禮者「如同摘下天上月亮」送給至親好友，受禮的人則像得到寶盒一樣歡欣。
月光珠寶盒內含18杯冰淇淋，送禮大方超澎派，節慶優惠67折現省600元，原價1800元，優惠價1199元，含運費冷凍宅配到府，是送禮的最佳選擇！精選寶格冰淇淋六款經典人氣風味，巧克力純粹、養身桂圓、蜜香紅茶、抹茶紅豆、牛奶純粹、蘭姆葡萄，可供客人自選任意搭配。每一盒另附上一張刮刮樂，凡是刮出再來一杯，可憑此卡至寶格門市兌換外帶冰淇淋乙杯，兌換期限到12月31日，中獎機率逾6成，讓大家歡聚時刻，一同體驗冰冰有禮的驚喜與歡樂。
寶格冰淇淋也邀請大家一同來寶格賞月趣！即日起至10月1日，寶格旗艦店推出中秋期間限定內用餐點－九宮格珠寶盒，活動價249元，中間使用牛奶冰淇淋做成一隻月兔，萌樣超可愛。另五球冰淇淋加上黑糖珍珠、自家熬煮的手工果醬等配料，份量十足，適合兩人分享，繽紛的餐點搭配如同珠寶盒，帶給大家視覺、味覺雙饗宴。