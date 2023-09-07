Mirror姜濤旋風來台「塞爆西門町」！他崇拜羅志祥：每支舞都會跳
電影《我的天堂城市》今（7）日舉行首映會，香港人氣偶像Mirror成員姜濤特地來台宣傳，他的粉絲群也一起搭機來台灣「塞爆西門町」，粉絲們透露幾天前就飛來台灣預備見偶像，明天會去電影院看片，順道在台灣旅遊4、5天。姜濤透露從小就崇拜羅志祥：「我聽他的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」另外台灣綜藝節目《豬哥會社》、《康熙來了》也是他的最愛，他還因此學習台語，但多為髒話不方便現場示範。
記者黃雅琪／台北報導
姜濤3、4個月前就有來台灣拍攝MV，這次停留時間約4、5天比較久，他希望能嘗試梅子粉加地瓜球，牛肉麵、車輪餅也都想吃看看！曾看過2015年上映的愛情片《我的少女時代》，姜濤對女主角宋芸樺很有印象，可惜這回劇組遠赴紐約拍戲，但全程兩人都沒有對戲的機會，今日第一次見面，姜濤羞喊：「本人比電影還漂亮。」
姜濤在《我的天堂城市》中飾演到紐約求學的台灣人，特別學習Popping舞風在片中大秀舞技，他謙虛說自己跳舞並不厲害，所屬團體Mirror的成員有更厲害的人；被問到在紐約拍攝時的趣事，姜濤笑說：「我在香港比較難逛街，在紐約都不用變裝，可以直接穿拖鞋上街！」他還與當地人在街頭「切磋舞技」，享受異國的交流。
女星李嘉文在片中與姜濤演情侶，她表示自己住在紐約很多年，電影許多場景都是她生活中的一部分，笑著拜託姜濤的粉絲：「請大家放過我！」李嘉文透露，在紐約拍攝期間，姜濤的粉絲都有來要簽名、合影，可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，他當時剛好在搭地鐵。《我的天堂城市》9月15日全台上映。