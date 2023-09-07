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挽袖捐血做公益！中油石化事業部辦百萬CC熱情公益捐血活動

▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動，執行長黃三泰率先挽袖捐血做公益。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動，執行長黃三泰率先挽袖捐血做公益。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司石化事業部於今(7)日，在該事業部行政中心後側大客車停車棚，舉辦百萬CC熱情公益捐血活動，執行長黃三泰率先挽袖捐血做公益，捐出220袋，共55000CC熱血，期能紓解血荒。

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▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)
台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，由於近日受颱風影響，部分地區捐血服務被迫中斷，導致目前全台血庫存量緊張，而台灣中油公司石化事業部對於公益活動向來不落人後，乃舉辦此一百萬CC熱情公益捐血活動，號召員工捐出熱血，一同為公益貢獻一份心力。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動，副執行長吳祐明到場為捐血員工加油打氣。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動，副執行長吳祐明到場為捐血員工加油打氣。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)
石化事業部副執行長吳祐明也到場為捐血員工加油打氣，他說，該事業部執行長黃三泰平時便有捐血習慣，今(7)日率領各級主管到場響應。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦百萬CC熱情公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2023.09.07)
黃三泰說，捐血是一種無私的行為，是對人類健康事業的貢獻，是對社會公益事業的支持，相信每位參與捐血的朋友，都能夠感受到這份善意和溫暖，也能夠為自己的行為感到驕傲和自豪。

黃三泰指出，石化事業部一年舉辦4次捐血活動，通常3次在廠內、1次在廠外，且連續多年榮獲捐血中心的捐血績優廠商，111年更是累計1024的捐血人次、1606袋血袋，捐血量高達40萬1500CC，相信未來同仁們也將持續展現愛心，為血庫獻上熱血。

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