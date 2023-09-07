美國賓州殺人犯「螃蟹爬」上牆越獄得逞！監視器捕捉到脫逃瞬間
美國賓州切斯特郡監獄（Chester County Prison），一位犯下一級謀殺罪被判無期徒刑的重犯，於8月底成功越獄，至今仍未遭緝捕到案，讓當地居民十分緊張，兩間學校因此停課。而獄方釋出監視器影像畫面，逃犯以四肢撐住兩面牆的「螃蟹爬」方式，成功上牆越過鐵絲網逃跑，整個過程雖被監視器拍下，但當時執勤的監視塔警衛完全沒有發現。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這位逃犯名叫卡瓦坎特（Danelo Cavalcante），今年34歲，因為殺害女友而遭判處無期徒刑入獄。但卻於8月31日，以「螃蟹爬」方式上牆，穿過鐵絲網後翻過柵欄，又穿過了更多鐵絲網後成功逃獄。
卡瓦坎特來自巴西，賓州警方研判他可能想要潛逃回國，正在加緊搜捕。但由於當地有許多樹林，適於藏匿，至今依然未能掌握卡瓦坎特的行蹤，警方已經擴大了搜捕範圍，並派出直升機且懸賞一萬美金，希望盡快逮捕卡瓦坎特。
切斯特郡監獄的代理典獄長霍蘭德（Howard Holland）表示，對於此次越獄案的調查正在進行中，會釐清是否有內部人員涉案。另外，監獄也將進行加強措施，增派看守警員人力，並增加鐵絲網的數量。
警方呼籲當地居民減少不必要的外出，鎖好房門、鎖好自己的車子，保持警惕，鄰居之間應隨時注意彼此動態，觀察是否有不尋常的事情發生，若有任何發現就立即與警方聯繫。