鋼索瞬間斷裂！峇里島電梯「下墜34樓」砸山谷 5名員工無助尖叫
印尼峇里島烏布鎮（Ubud）日前發生一起駭人的電梯墜毀死亡事件，當時渡假村園區的透明電梯因為鋼索斷裂，導致車廂失速下墜，電梯內的5名工作人員，全數墜落100公尺深的山谷慘死，警方公布畫面同時還稱事發撞擊力道之大，讓電梯導軌與安全柵欄全遭嚴重損毀。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《衛報》與《雅加達郵報》（The Jakarta Post）報導，印尼峇里島烏布鎮（Ubud）的高級渡假村「阿育泰拉渡假村」（Ayuterra Resort），於9月1日當地時間下午1時左右發生一起景觀電梯墜毀的死亡事件。報導提到，當時透明電梯車廂中的一根鋼索斷裂，導致載著3女2男的車廂直接墜入100公尺的山谷。
報導指出，渡假村的主廚基圖特（Ketut Suwiartham）先是聽見尖叫，接著才聽見巨大撞擊聲響，前往查看發現慘劇後立刻撥打求救電話卻已經來不及了。當地警察局局長烏德（Made Uder）認為，失事原因是電梯超載，加上沒有安全剎車裝置，才導致上方唯一的鋼索斷裂，導致當時正在乘搭電梯的5名員工死亡。
這台透明電梯連接渡假村上部與底層設施，搭乘電梯的5名死者都是渡假村的客房部工作，年齡都介於19歲到24歲之間。當地媒體報導，事發電梯去年11月才通過安全檢測，事發後其中兩名員工當場死亡，另外三人則是到院後身亡。
報導也提到，目前房客們已被轉移至其他住所，渡假村則表示願意提供家屬每人約4000美元（約新台幣12萬8000元）的賠償金以及全額殮葬費用以換取不提告，但為何去年才通過安檢今年就出事，當局仍在進行詳細調查。