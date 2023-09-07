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夏天怕曬黑、想美白？　營養師傳授「美白飲食秘訣」養出發光牛奶肌

▲夏天怕曬黑、想美白？　營養師傳授「美白飲食秘訣」養出發光牛奶肌
▲夏天怕曬黑、想美白？　營養師傳授「美白飲食秘訣」養出發光牛奶肌

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】夏天到了戶外太陽超大，許多人怕曬黑狂抹防曬乳，並紛紛拿出雨傘、遮陽帽、防曬外套等避免陽光曝曬。不過除了這些方法之外，事實上從飲食下手也可以美白、避免曬黑，營養師余朱青就在臉書PO文分享「美白飲食秘訣」，讓民眾在夏季也能擁有白嫩肌膚。

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美白飲食4秘訣　少吃糖、留意感光食物

夏天到了怕曬黑又想美白該怎麼做呢？營養師余朱青表示，想要美白的民眾，依照以下4飲食秘訣吃就對了，這樣吃能養成發光牛奶肌：

  • 多補充維生素C：
維生素Ｃ具有抗氧化作用，可以清除紫外線及環境因素造成的自由基、抑制黑色素生成，能夠提亮膚色同時又可以促進膠原蛋白形成，使皮膚光滑、有彈性。維生素C含量較高的食物包含芭樂、小番茄、奇異果、柑橘類等水果，想美白的民眾可以多加攝取。

  • 攝取足量水份：
人體有70％都是由水組成，而水份也參與了人體內許多代謝反應。因此除了日常保養品保濕要做足外，也要攝取足夠水份，這樣可加速老廢物質代謝，使皮膚光滑又明亮。建議成人一天至少要攝取目前體重量的30倍，如果有大量流汗，則需再增加攝取量。

  • 留意感光食物：
感光食物容易讓皮膚對光變得更敏感，吃了感光食物再曬到太陽，會使黑色素細胞更活躍，使肌膚變黑或產生色斑。常見感光食物包括具刺鼻氣味的九層塔、香菜、芹菜、韭菜等蔬菜，以及黃橘色的芒果、鳳梨、木瓜、檸檬等水果。

不過，以上食材營養價值都相當高，建議仍可適量攝取並於晚間食用，或是在食用完後避免長時間太陽曝曬，這樣可以減少變黑的機會。

  • 少吃含糖及高溫烹調食物：
吃甜食、喝含糖飲料，或者是高溫油炸、碳烤等烹調方式容易生成「糖化終產物」，會破壞膠原蛋白，並使肌膚暗沉蠟黃、鬆弛無彈性。

防曬乳3－4小時補擦1次　注意睡眠避免皮膚老化

而除了飲食以外，夏天仍要做好防曬，營養師余朱青表示，不論是擦防曬乳或是透過撐傘、穿長袖、長褲等方式，只要能做好防曬，就可減少曬黑、曬傷機率，而防曬乳建議每隔3－4小時可補擦一次。

另外，睡眠也是養出白嫩肌膚的重點之一。營養師余朱青提醒，熬夜、睡眠品質差、睡的時間太少都會使代謝紊亂、導致內分泌失調，進而使皮膚乾燥及老化，所以好好睡「美容覺」也很重要喔。

資料來源：余朱青 營養師https://www.facebook.com/photo/?fbid=780004734128233&set=a.556937409768301&locale=zh_TW



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59126

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