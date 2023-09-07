▲夏天怕曬黑、想美白？　營養師傳授「美白飲食秘訣」養出發光牛奶肌

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美白飲食4秘訣 少吃糖、留意感光食物夏天到了怕曬黑又想美白該怎麼做呢？營養師余朱青表示，想要美白的民眾，依照以下4飲食秘訣吃就對了，這樣吃能養成發光牛奶肌：
- 多補充維生素C：
- 攝取足量水份：
- 留意感光食物：
不過，以上食材營養價值都相當高，建議仍可適量攝取並於晚間食用，或是在食用完後避免長時間太陽曝曬，這樣可以減少變黑的機會。
- 少吃含糖及高溫烹調食物：
防曬乳3－4小時補擦1次 注意睡眠避免皮膚老化而除了飲食以外，夏天仍要做好防曬，營養師余朱青表示，不論是擦防曬乳或是透過撐傘、穿長袖、長褲等方式，只要能做好防曬，就可減少曬黑、曬傷機率，而防曬乳建議每隔3－4小時可補擦一次。
另外，睡眠也是養出白嫩肌膚的重點之一。營養師余朱青提醒，熬夜、睡眠品質差、睡的時間太少都會使代謝紊亂、導致內分泌失調，進而使皮膚乾燥及老化，所以好好睡「美容覺」也很重要喔。
資料來源：余朱青 營養師－https://www.facebook.com/photo/?fbid=780004734128233&set=a.556937409768301&locale=zh_TW
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59126
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