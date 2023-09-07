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東南亞第一條高鐵！印尼有意延長「雅萬高鐵」線路　預計10月啟用

▲印尼總統佐科威，13日視察雅萬高鐵位於萬隆市德卡魯爾的新建車站。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼總統佐科威，13日視察雅萬高鐵位於萬隆市德卡魯爾的新建車站。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

印尼雅萬高鐵連接首都雅加達和國內第四大城萬隆市（Bandung），這不僅是東南亞第一座高速鐵路，也顯示中國與印尼的「一帶一路」取得了重大標誌性成果，中國國務院總理李強親自前往搭乘，並與印尼部長討論延長鐵路可能性。

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雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，由中國國家鐵路集團有限公司與印尼建設公司從2015年開始修建，同時也是整個總長750公里、貫穿爪哇主島4省且通往印尼第二大城市蘇臘巴亞的高鐵線路計畫其中一部分。

根據《澎湃新聞》報導，這條全長142公里的雅萬高鐵正式通行後，往返雅加達與萬隆兩地的最快旅行時間，將從3.5小時壓縮至40分鐘。印尼對中合作負責人、印尼統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）更在與李強的對話間提及，中國與印尼兩方討論延長鐵路的可能性，把鐵路延伸至東爪哇省首府泗水（Surabaya），距離雅加達逾700公里。

中國國務院李強指出，雅萬高鐵是習近平主席和佐科威總統親自關心推動的中印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目，不僅承載著印尼人民對美好生活的嚮往，也是地區發展中國家攜手邁向現代化的成功範例，強調「全線採用中國技術、中國標準」。

▲中國國務院總理李強9月6日訪問印尼期間，乘坐兩國合作項目雅萬高鐵。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國務院總理李強9月6日訪問印尼期間，乘坐兩國合作項目雅萬高鐵。（圖／翻攝自新華社）
中國國鐵集團發言人指出，雅萬高鐵車組仔用時速350公里的復興號中國標準動車組與先進成熟技術，適應印尼運行環境和線路條件，融合印尼本土文化設計製造的；列車設有VIP、一等、二等座席，合計載客601人，也配備販賣機、咖啡機、微波爐與無障礙廁所等設施，同時也針對印尼的熱帶氣候進行改裝，配備可應對地震和洪水等緊急情況的安全系統。

位於首都雅加達的哈利姆站成為印尼最大鐵路客運車站，帕達拉朗站則是全線唯一一座與既有的普通鐵路互通的共構車站，可實現高速鐵路和普通鐵路順暢換乘的需求，李強與陪同的印尼官員即從哈利姆站出發試乘。

盧胡特表示，雅萬高鐵預定9月8日舉行通車儀式，10月正式啟用，而印尼總統佐科威（Joko Widodo）也預定與李強一同出席儀式。

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