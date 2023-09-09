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蔡依林公開理財觀「一定要有壓力的投資」　靠3招錢滾錢荷包滿滿

▲蔡依林分享自己的理財觀「一定要有壓力的投資」，她靠著3招錢滾錢，讓荷包滿滿。（圖／THE FIRST TAKE提供）
▲蔡依林分享自己的理財觀「一定要有壓力的投資」，她靠著3招錢滾錢，讓荷包滿滿。（圖／THE FIRST TAKE提供）

記者薛羽彤／綜合報導

亞洲天后蔡依林剛出道就走紅，至今穩坐歌壇天后寶座，賺進不少錢財。會賺錢也要會理財，蔡依林曾說過她出道以來就沒為錢煩惱過，她也分享3招理財祕訣，穩定定存、不糾結投資失利、購物前多想一下，藉此錢滾錢累積滿滿財富。

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▲▼蔡依林穿網襪開唱，十分性感。（圖／翻攝自蔡依林微博）
▲蔡依林收入高，同時也會做好理財投資。（圖／翻攝自蔡依林微博）
蔡依林每年收入都破億，但對於理財她自認是懶人，也不專精，所以選擇最簡單的定存方式，雖然利率相較基金、股票較低，但卻是最實在也最踏實的，而且看著帳戶的金額越來越多，自己也能獲得滿滿成就感，同時她也呼籲大家，「一定要有壓力的投資，督促自己存錢！才是最有效的方法。」

除了定存外，蔡依林也對「投資」相當有興趣，但是她絕對不會衝動購買基金或股票，而是多蒐集相關資料、諮詢銀行理財員，經過多次思考後才會進場投資。投資理財這件事，本來就不是永遠都穩賺不賠的，蔡依林建議面對投資失利時，別陷入太悲觀的情緒，秉持著放寬心去看待，她也從不會糾結投資失利，並樂觀相信：「錢有一天會回來的。」

▲蔡依林透視裝辣曬美腿。（圖／記者陳明中攝, 2023.05.04）
▲蔡依林認為最有把握的理財就是定存。（圖／記者陳明中攝）
除了存錢、投資外，支出這塊，蔡依林也像一般女孩一樣，喜歡購物，但每到換季整理時，才發現很多衣服根本都沒穿到，她笑說：「我會後悔買的東西就只有這些衣服鞋子包包了。」而這樣的衝動購物在無形中就是一種浪費，蔡依林建議在購物之前可以多想一下，分清是想要還是需要，再決定再購入。
 

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