獨／《未來少女》日光之橙一度墊底！最美C位閃閃：哭到說不出話

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身高168公分的閃閃，天生就擁有一雙修長美腿，與白皙的亮眼外型，相信許多觀眾對她並不陌生，早在3年前的節目《菱格世代DD52》，當時才年僅17、18歲的閃閃就有登場亮相，如今，閃閃已經是一位亭亭玉立的女孩，累積了一定的舞台經驗與人氣。談到為何會想回來參加《未來少女》，閃閃直呼：「我就是懷念舞台！」再加上節目製作人詹仁雄的一句關心，「要不要回來？」讓閃閃決定把握青春，繼續追尋未完成的女團夢想。
興趣多元的閃閃，除了畫畫，還熱愛電玩動漫，而且還是遊戲《魔物獵人》、《GTA》的愛好者，就像一位小男孩一樣，不斷分享遊玩心得，她說自己的夢想很多變，曾受到小說《盜墓筆記》的影響，勵志當一位考古學家，不過，從小就陸續接觸舞蹈、藝術、畫畫、演戲、跳舞等各種領域的閃閃，唯獨女團的這份夢想，她從未變過。
團員融合亞洲文化 隊長壓力大到想退位
「日光之橙」集結日籍成員藤井麻由、韓國女孩Xiyeon，還有美國出生卻在泰國長大的Phoebe，使得團體生活更加有趣豐富。閃閃則慶幸都是亞洲國家，文化不會落差太大，很快就能適應彼此生活，另外，除了手機翻譯軟體，還有精通多國語言的夥伴Phoebe和Ashlee幫忙，她們成功解決許多溝通上的問題，還因此默默提升了語言能力，閃閃為此超開心，「Xiyeon說我韓文變好了，我現在都聽得懂她們在說什麼。」
對哪位團員印象深刻？閃閃立刻點名Phoebe，「她是一個很有趣的人！大家別看她外表比較酷、比較兇、比較有個性，但她私底下有很多小女孩的一面！」談到隊長Bonnie曾在節目中因為壓力太大，以及公演成績不佳，萌生退位念頭，讓粉絲們很擔心。閃閃則認為，團隊就是需要一個開心果來帶領，並且營造好的氛圍，讓大家沒有壓力地表演，開開心心地享受舞台，她再三肯定Bonnie非常適合隊長一職，「她當隊長是我們必要的存在！」幸好在大家鼓勵下，Bonnie的心情好轉許多。
突破自我成績卻墊底 閃閃：哭最慘的一次
而在第五集的「New Look 全新樣貌」賽制中，日光之橙以全新、突破自我的風格，化身賽車女郎帶來歌曲〈Ride or die〉，卻因為舞蹈難度極高，遭到評審們打槍，成績黯然墊底，「那次是我人生中哭最慘的一次！」閃閃回憶當時她哭了2個鐘頭都沒停下來，一度哭到頭痛，而在後台受訪時，大家也都已經哭到一句話都說不出來，心情受到很大的影響。
閃閃心有不甘地表示，其實〈Ride or die〉這首歌比較困難的點在於「準備時間不夠充裕！」相對第一次、第二次的公演，這次的時間非常趕，再加上舞蹈、歌唱難度大幅提升，對她們來說壓力很大。不過閃閃仍樂觀地說，日光之橙未來一定會有不同的面貌、不同的音樂、不同的風格呈現給大家，好讓大家看到不一樣的日光之橙。
除了唱跳還要作詞 朝著偶像BTS閔玧其邁進
韓團「BTS防彈少年團」的成員閔玧其SUGA，對閃閃來說不僅僅是偶像，還是一個努力前進的目標，「他是地下饒舌歌手出身，又會作詞又會作曲，我很欣賞他的才華」，事實上，日光之橙在公司的要求下，每位團員都有在嘗試作詞，閃閃透露，像是先前表演的〈Babayaga〉，部分歌詞就出自於她們之手，未來的作品也都能聽到她們的想法，「但我本人的部分都沒有唱到，都是給別人唱。」
好笑的是，被問到會不會回頭去看3年前在《菱格世代DD52》的自我介紹影片，閃閃難掩害羞地笑說，「會有點小尷尬耶！」還自嘲：「時間歲月不饒人！」不過現在的閃閃全身上下充滿自信，無論講話還是表演，她認為自己越來越進步。最後，閃閃由衷感謝粉絲們這3年來的等待與支持，「3年的時間對你們來說很難熬，很不好等，但是你們還是願意陪伴我，真的非常感謝你們。」希望大家能夠繼續關注她。
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