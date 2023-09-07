長照悲劇！女兒失控殺害7旬失智父 成嘉義第2起國民法官案
嘉義一名盧姓女子（46歲），疑因不堪長期照顧失智的73歲父親，今年6月間涉嫌將父親悶死，隨後再服藥輕生，緊急送醫搶救僅盧女撿回一命，檢方偵結後，依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，並於今（7）日將全案移審嘉義地院，交由國民法官審理。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，日前警消獲報竹崎鄉和平村有傷患需救援，救護人員到場後發現，一名73歲男子明顯死亡，另名40歲女子則奄奄一息，但對痛感有反應，緊急送醫成功將其從鬼門關前救回，盧女清醒後供稱，父親失智症狀日益嚴重，時常在深夜大叫，長期下來讓自己身心俱疲，才會將悶死父親，再服安眠藥輕生。
事後嘉義地檢署認為，盧女在犯後服用大量安眠藥，可見輕生念頭甚堅，恐有湮滅證據之虞，因此向法院聲請羈押獲准，日前偵查終結提起公訴，全案後續將依國民法官法及刑事訴訟法相關條例進行審理。
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