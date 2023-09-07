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1歲嬰腺病毒康復仍反覆哭鬧？　醫警告：小心是「腹部急症」

▲1歲嬰腺病毒康復仍反覆哭鬧？　醫警告：小心是「腹部急症」
▲1歲嬰腺病毒康復仍反覆哭鬧？　醫警告：小心是「腹部急症」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名1歲的小男嬰，在睡覺前突然躁動不安，無法入睡也無法被安撫，所焦急的媽媽帶著男嬰前往急診求助。小孩並沒有發燒，也沒有任何呼吸道、腸胃道症狀，在診間當下的精神狀態也很好，但確實會有間歇性的哭鬧。在小兒科急診醫師詳細詢問以及理學檢查後，發現男嬰跟他哥哥在上禮拜都有腺病毒感染的過去病史。立即施行腹部超音波，準確診斷為嬰幼兒常見的腹部急症「腸套疊」。

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嬰幼童腸套疊　嚴重恐致腸子破裂

臺北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師張育瑞表示，腸套疊是指身體內兩段相近的小腸或大腸，因為淋巴結腫大、腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉等原因，使得兩段腸子套在一起無法正常蠕動進，進而引起病人間歇性腹痛。當腸子套住太久沒有立刻處理，腸子可能破裂並導致腹膜炎。

2歲以下兒童較常發生　大部分病因不明

根據統計，腸套疊通常發生在2歲以下的兒童，但大小孩跟青少年也還是有可能發生。其中只有不到三成的腸套疊患者，可以找到腸道構造異常來確切解釋腸子為何套住（如：腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉）。而其他大部分的腸套疊患者，無法找到明顯的構造病因，而這類型的腸套疊，可能跟病毒感染造成的腸壁淋巴結增生有關，其中呼吸道腺病毒（C型）的病例最常被報導。

初期腹痛表現戲劇化　常被誤以為鬧脾氣　

臨床表現上，腸套疊通常表現為間歇性的劇烈腹痛，伴有雙腿彎曲的用力以及大聲的哭聲，有時也會出現嘔吐和血便。值得注意的是，腸套疊的初期腹痛表現非常「戲劇化」，可能上一分鐘嬰幼兒還在躁動大哭，下一分鐘就在正常玩耍了，再加上兩歲以內的小朋友無法清楚表達自己的不舒服，因此腸套疊病發第一時間，病患常被家長誤認為在鬧脾氣或撒嬌。

反覆腸套疊　留意是否腸構造有異常

張育瑞特別提醒， 如果腸套疊反覆復發，就要懷疑病人有腸構造的異常（如：腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉），這時候就要考慮進一步的檢查，甚至進行「手術」來復位。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59120

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