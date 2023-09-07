▲1歲嬰腺病毒康復仍反覆哭鬧？　醫警告：小心是「腹部急症」

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嬰幼童腸套疊 嚴重恐致腸子破裂臺北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師張育瑞表示，腸套疊是指身體內兩段相近的小腸或大腸，因為淋巴結腫大、腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉等原因，使得兩段腸子套在一起無法正常蠕動進，進而引起病人間歇性腹痛。當腸子套住太久沒有立刻處理，腸子可能破裂並導致腹膜炎。
2歲以下兒童較常發生 大部分病因不明根據統計，腸套疊通常發生在2歲以下的兒童，但大小孩跟青少年也還是有可能發生。其中只有不到三成的腸套疊患者，可以找到腸道構造異常來確切解釋腸子為何套住（如：腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉）。而其他大部分的腸套疊患者，無法找到明顯的構造病因，而這類型的腸套疊，可能跟病毒感染造成的腸壁淋巴結增生有關，其中呼吸道腺病毒（C型）的病例最常被報導。
初期腹痛表現戲劇化 常被誤以為鬧脾氣臨床表現上，腸套疊通常表現為間歇性的劇烈腹痛，伴有雙腿彎曲的用力以及大聲的哭聲，有時也會出現嘔吐和血便。值得注意的是，腸套疊的初期腹痛表現非常「戲劇化」，可能上一分鐘嬰幼兒還在躁動大哭，下一分鐘就在正常玩耍了，再加上兩歲以內的小朋友無法清楚表達自己的不舒服，因此腸套疊病發第一時間，病患常被家長誤認為在鬧脾氣或撒嬌。
反覆腸套疊 留意是否腸構造有異常張育瑞特別提醒， 如果腸套疊反覆復發，就要懷疑病人有腸構造的異常（如：腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉），這時候就要考慮進一步的檢查，甚至進行「手術」來復位。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59120
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