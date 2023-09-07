東山紀之剛接傑尼斯社長！被爆玩弄偶像部位 惡劣行徑不輸喜多川
日本演藝經紀公司傑尼斯事務所，在創辦人強尼喜多川爆出多次性侵及性騷擾旗下藝人的風波後，社長藤島茱莉景子今（7）日宣布退任，並由男星東山紀之接棒社長一職。而東山紀之2010年和女星木村佳乃結婚，兩人婚後育有2女，沒想到東山紀之卻也爆出曾對小傑尼斯性騷擾，但他今日在記者會上全盤否認。
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒《日刊現代》報導，傑尼斯Jr.成員山崎正人曾在2005年出版書籍《致SMAP，然後致所有傑尼斯的藝人》，他在書中提到東山紀之10歲時就自稱是強尼喜多川的兒子，並擺出一副接班人的姿態，也會做出種種騷擾行為。
山崎正人指出，有人沒帶內褲來宿舍時，東山紀之會脫下自己的給別人換上，也會故意去脫別人的內褲。某次東山紀之就突然脫掉山崎正人的內褲，並把他硬拉到強尼喜多川的房間，強尼喜多川當時看得樂不可支，讓山崎正人感到非常不舒服及難為情。
山崎正人透露，他在烤肉店打工時，東山紀之不僅時常嫌棄他身上的味道，還會戲稱他為「烤肉仔」。且東山紀之面對小傑尼斯時，更會不斷玩弄對方器官，並以此為樂。然而，今日東山紀之在記者會上被問及是否曾騷擾過小傑尼斯，他強力澄清：「我沒做過。」也不斷否認有惡作劇、開玩笑等行為。
※【NOWnews 今日新聞
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