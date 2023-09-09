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范逸臣、郭泓志專訪／交往田中千繪15年　認了生小孩是甜蜜的負擔

▲范逸臣（左）與田中千繪愛情長跑15年沒結婚，他跟郭泓志（右）宣傳電影《我最愛的笨男人》接受訪問時，也親口說出對「生小孩」的想法。（圖／記者葉政勳攝影）
▲范逸臣（左）與田中千繪愛情長跑15年沒結婚，他跟郭泓志（右）宣傳電影《我最愛的笨男人》接受訪問時，也親口說出對「生小孩」的想法。（圖／記者葉政勳攝影）

記者黃雅琪／台北報導

今夏最義氣電影《我最愛的笨男人》，劇情描述3兄弟一起闖蕩江湖，在老大過世後面臨都更土地糾紛，還遭友人設計賠掉所有財產的故事。主演郭泓志（飾演龍仔）、范逸臣（飾演西屯阿全）接受《NOWnews今日新聞》專訪，現實中范逸臣與田中千繪愛情長跑15年未婚，但他在片中卻拚命想「生小孩」，他罕見談及此事說：「現實生活有小孩或寵物的話，也是一種『甜蜜的負擔』。」

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▲電影《我最愛的笨男人》專訪范逸臣（左）、郭泓志。（圖／記者葉政勳攝影）
▲范逸臣（左）、郭泓志在電影《我最愛的笨男人》中，演出出入生死的好兄弟。（圖／記者葉政勳攝影）
范逸臣在片中奮力追求劉奕兒飾演的酒家女貝貝，頻頻送禮給對方，她卻將高價禮品全數變賣。聊到追愛方式，范逸臣霸氣的說：「我是（送禮、唱歌）都有，你不能把送禮當作是日常，這樣對方習慣也很奇怪！」他認為兩個人喜歡是「互相付出」的，而不是單方面一直送禮：「如果這樣的關係維持很久，你也應該想想（是不是有問題）。」

▲電影《我最愛的笨男人》專訪范逸臣。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼范逸臣在電影《我最愛的笨男人》中，飾演西屯阿全。（圖／記者葉政勳攝影）
▲范逸臣在電影《我最愛的笨男人》中，飾演西屯阿全。（圖／記者葉政勳攝影）
 
范逸臣與劉奕兒在片中一直想擁有自己的孩子、成家立業，他語重心長道：「拍戲都很簡單，但現實生活有小孩或寵物的話，也是一種『甜蜜的負擔』。」曾養過愛犬黑狗，范逸臣表示因為工作太忙碌，只好將牠送回台東老家養。郭泓志透露，在台南拍攝時會在片場與小孩視訊，孩子們都很愛范逸臣，在家裡都有播他的歌一起唱。

▲電影《我最愛的笨男人》專訪范逸臣。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼在電影《我最愛的笨男人》中，范逸臣瘋狂追求劉奕兒飾演的酒家女貝貝。（圖／記者葉政勳攝影）
▲在電影《我最愛的笨男人》中，范逸臣瘋狂追求劉奕兒飾演的酒家女貝貝。（圖／記者葉政勳攝影）
 
兩人在電影裡經歷「被看不起」的時光，范逸臣也分享當年在PUB駐唱被發掘後，毅然決然辭去固定職務，北上專心發展歌唱事業的過程：「我帶著30萬左右的積蓄上來，給我自己半年時間（準備錄音），如果沒有動靜我就要回去。」當年23歲的范逸臣，為了省錢住在台北市中正區牯嶺街一帶，月租1萬多的頂加小套房，他回想這段時光直呼：「夏天超熱！」屋漏偏逢連夜雨，後來機車還被偷走，所幸警方有抓到偷車賊、找回機車。

▲電影《我最愛的笨男人》專訪郭泓志。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼郭泓志首演電影《我最愛的笨男人》，飾演一名道上兄弟龍仔。（圖／記者葉政勳攝影）
▲郭泓志首演電影《我最愛的笨男人》，飾演一名道上兄弟龍仔。（圖／記者葉政勳攝影）
 
曾效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的郭泓志，也分享旅美奮鬥史：「5、6個球員租房子住一間，都擠在同一張床上，有人睡客廳、床上，睡房間負擔比較多，大家或多或少會面臨問題，我覺得奮鬥過程中還是要持續堅定目標。」郭泓志透露，當年月薪美金600元（約新台幣18000元），1年只有6個月的球季可以領薪水，剩下半年球員們必須另外謀職，大家省吃儉用都在球場吃飽才回家。

▲郭泓志首演電影《我最愛的笨男人》，飾演一名道上兄弟龍仔。（圖／記者葉政勳攝影）
▲郭泓志在電影《我最愛的笨男人》中，與范逸臣出生入死共患難。（圖／記者葉政勳攝影）
范逸臣與郭泓志戲裡同甘共苦，戲外也都遇過朋友「借錢不還」的狀況；郭泓志從20歲到30歲都經歷過金錢糾葛，年輕時曾借2、3萬元給朋友：「你願意把所有東西借給他，代表你很看重這個朋友，如果在答應的期限內沒有（還錢），對你來講那就是『背叛』了！」

▲電影《我最愛的笨男人》專訪郭泓志。（圖／記者葉政勳攝影）
▲前大聯盟球星郭泓志，跨界演出電影《我最愛的笨男人》。（圖／記者葉政勳攝影）
友人曾向范逸臣借3萬元，最後直接失聯不還錢，自此范逸臣開始思考這件事，化身「理智派」性格邏輯思考這一切：「你賺錢的時候也沒有分朋友，你自己理財不好，千萬不要來跟我講什麼，我是不會借你的！」《我最愛的笨男人》9月8日全台盛大上映。

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