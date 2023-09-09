范逸臣、郭泓志專訪／交往田中千繪15年　認了生小孩是甜蜜的負擔

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范逸臣與劉奕兒在片中一直想擁有自己的孩子、成家立業，他語重心長道：「拍戲都很簡單，但現實生活有小孩或寵物的話，也是一種『甜蜜的負擔』。」曾養過愛犬黑狗，范逸臣表示因為工作太忙碌，只好將牠送回台東老家養。郭泓志透露，在台南拍攝時會在片場與小孩視訊，孩子們都很愛范逸臣，在家裡都有播他的歌一起唱。
兩人在電影裡經歷「被看不起」的時光，范逸臣也分享當年在PUB駐唱被發掘後，毅然決然辭去固定職務，北上專心發展歌唱事業的過程：「我帶著30萬左右的積蓄上來，給我自己半年時間（準備錄音），如果沒有動靜我就要回去。」當年23歲的范逸臣，為了省錢住在台北市中正區牯嶺街一帶，月租1萬多的頂加小套房，他回想這段時光直呼：「夏天超熱！」屋漏偏逢連夜雨，後來機車還被偷走，所幸警方有抓到偷車賊、找回機車。
曾效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的郭泓志，也分享旅美奮鬥史：「5、6個球員租房子住一間，都擠在同一張床上，有人睡客廳、床上，睡房間負擔比較多，大家或多或少會面臨問題，我覺得奮鬥過程中還是要持續堅定目標。」郭泓志透露，當年月薪美金600元（約新台幣18000元），1年只有6個月的球季可以領薪水，剩下半年球員們必須另外謀職，大家省吃儉用都在球場吃飽才回家。
范逸臣與郭泓志戲裡同甘共苦，戲外也都遇過朋友「借錢不還」的狀況；郭泓志從20歲到30歲都經歷過金錢糾葛，年輕時曾借2、3萬元給朋友：「你願意把所有東西借給他，代表你很看重這個朋友，如果在答應的期限內沒有（還錢），對你來講那就是『背叛』了！」
友人曾向范逸臣借3萬元，最後直接失聯不還錢，自此范逸臣開始思考這件事，化身「理智派」性格邏輯思考這一切：「你賺錢的時候也沒有分朋友，你自己理財不好，千萬不要來跟我講什麼，我是不會借你的！」《我最愛的笨男人》9月8日全台盛大上映。