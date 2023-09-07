海葵颱風橫掃台東！累計逾8萬9千戶停電 台電急調派各地人手增援
台東縣遭海葵颱風橫掃，除多處道路發生土石流坍方、樹木倒斷等狀況外，還造成約8萬9千多戶停電，對此，台電緊急從全國各地區加派逾380人次前往搶修，截至今（7）日21時，僅剩位於偏遠地區的23戶尚未恢復。
記者陳苾暐/綜合報導
台電表示，目前停電戶多分布於配電線路末端的偏遠地區或山區，由於該處數支電桿因土石滑動造成桿基流失，大範圍茂密樹竹也倒塌壓毀電線，導致「拔斷桿，建新桿」相對危險及耗時，且花東山區仍持續出現大雷雨的情況，台電同仁均需冒雨搶修，更增加搶修作業危險及修復工作的挑戰。縱使已動員本島各區營業處的配電技術人力支援搶修，還是難以在短時間內完成所有復電作業，針對少數山區民眾處於無電可用的情況，台電深感抱歉。
台電指出，為使復電作業加速並順利進行，台電除持續與相關單位通力合作，排除路樹倒斷、道路坍方等障礙外，也於昨(6)日晚間啟動第三波的人力支援調度作業，再加派154人參與電力復舊工作，總計此次風災從其他縣市馳援單一縣市的搶修人力，遠超過105年的尼伯特颱風搶修規模。
台電統計，截至今（7）日為止，除台東區處自有搶修人力外，已由全台各區處調派超過380人次前往台東支援災後的搶修復舊作業，台電搶修同仁除持續不分日夜進行搶修作業外，對於道路受阻情形，也透過各種管道商請部落民眾，以機車或小型貨車接駁進入災區修復電力設備，一旦有機會投入搶修，便會做到「有電」為止。