台灣赴胡志明市拼觀光　越南旅客恢復疫情前水準

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相中越南赴台旅遊市場潛力，交通部觀光局率領32家共計75名台灣觀光業者組團於7至9日赴越南參加2023年胡志明市國際旅展（ITE），並聯合中華、長榮、星宇等3家航空公司，共同推廣台灣全新旅遊產品。
為了吸引旅客在台灣館駐足，曾奪得世界冠軍的台灣競技啦啦隊到場表演將氣氛炒熱，「留聲姬樂團」帶來現代國樂演奏，還有魔術師趙鈞毅與民眾互動；除了觀賞各種藝文表演，民眾也可體驗DIY彩繪書包活動。
越南知名網紅也到場分享台灣旅遊資訊，並透過網路直播現場表演，讓無法到現場的越南民眾同步掌握台灣最新旅遊資訊及優惠。
交通部觀光局代理局長周廷彰表示，胡志明市國際旅展是推廣台灣觀光的絕佳舞台，同時也是展現台越雙方合作的機會。兩國觀光人次不斷攀升，表現出雙方對旅遊交流合作的渴望。
交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅強調，今年越南地區的旅遊推廣除「量的回穩」，更著重「質的提升」，將分別針對團客及自由行市場推廣台灣觀光圈旅遊新產品，進一步提升台灣旅遊多樣性及體驗性。
在活動開始前，來自台灣的業者也舉辦台灣觀光推廣會與越南業者交流，共計逾百名越南旅遊業者及媒體參與，為雙邊業者搭建平台，互相交換聯絡資訊與深入交流。
周欣毅指出，包括參山國家風景區管理處、高雄市政府農業局、台中及台南市政府觀光旅遊局、台灣休閒農業發展協會及苗栗縣觀光協會等均與會參加，從不同角度分享台灣獨特觀光資源和旅遊產品。（編輯：陳慧萍）1120907