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希臘男遲到想上船遭拒！被推入海溺水身亡　船員恐面臨謀殺罪指控

▲希臘5號晚間，一位遲到的渡輪男乘客想要上船遭拒，結果被船員從登船平台直接推入海中，不幸溺死。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲希臘5號晚間，一位遲到的渡輪男乘客想要上船遭拒，結果被船員從登船平台直接推入海中，不幸溺死。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

希臘5日晚間，一位遲到的渡輪男乘客想要上船遭拒後，結果被船員從登船平台推入海中。男子在港口水域載浮載沉，過程被其他乘客拍下，還有乘客大喊快去救人，但船員們充耳不聞，直接把船開走。最終男子送醫後宣告不治，這起案件引發譁然，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）痛斥可恥，讓國家蒙羞。當局已展開調查，船長和3位船員遭到逮捕，可能會面臨謀殺或過失致死的指控。

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綜合希臘媒體報導，這艘名為藍色地平線「Blue Horizon」的渡輪，5號晚間準備從比雷埃夫斯港（Piraeus Harbour）出發前往克里特島，36歲男子卡里奧蒂斯（Antonis Kariotis）因為遲到，想要登船時遭到船員拒絕。

當時卡里奧蒂斯人在登船平台上與船員爭執，想要登船，而船員則不斷推他，要他上岸。結果卡里奧蒂斯不慎從登船平台與碼頭間的空隙跌入水中，船員看到後也未設法把他撈上來，而是讓船隻直接離開。

整個過程都被其他乘客拍下，當時還有其他乘客大喊「幫幫他，把他撈上來」，但船員完全置之不理。卡里奧蒂斯送醫後不治，死因確定是溺水。

希臘總理米佐塔基斯痛批這起死亡事件是「蔑視、冷漠、不負責任與憤世嫉俗」的心態所造成，稱這件案件讓希臘舉國蒙羞。而希臘海事部表示，卡里奧蒂斯在克里特島工作，因為拜訪朋友而前往雅典，當天應該是想要回家，所以急著登船。

希臘海事部指出，卡里奧蒂斯持有船票，事實上在意外發生前他已經登船，但不知什麼原因，卡里奧蒂斯又自行下船，而等到想要再次登船時，就被船員以超時為由拒絕。希臘警方已經逮捕了船長與3位船員，整起事件仍在進一步調查釐清。

藍色地平線的擁有者阿提卡集團（Attica Group）發表聲明，稱對這起事件感到震驚，會配合檢警進行一切調查，還原事件經過。阿提卡集團強調，將乘客以這樣的方式趕下船絕對不符合程序，也不符合藍色地平線的價值觀，「這樣的事情發生讓人難以想像」。


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