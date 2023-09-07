虞書欣接演《雲之羽》！原因與張凌赫一樣 笑稱「當相親影片」
愛奇藝古代諜戰劇《雲之羽》開播後衝上熱播榜No.1，由現象級神劇《蒼蘭訣》中的「長生花CP」虞書欣、張凌赫二搭，虞書欣透露導演以「為了留住妳20歲最美的樣子」來說服她接演女殺手雲為衫，她搞笑問說：「可以播出後把這部戲當我的相親影片嗎？」導演還回她說可以，虞書欣都自覺荒謬笑到不行，沒想到張凌赫語出驚人說：「導演跟妳說的，跟我說的一模一樣。」
記者羅凌筠／綜合報導
兩人也對於二搭感到非常開心，虞書欣認為可以免去互相熟悉的尷尬期，張凌赫也覺得不需要再破冰，劇中、私下默契都非常好，張凌赫說：「其實這個角色跟虞書欣個性落差很大，沒見過她演這種角色，把角色詮釋得出乎我意料的驚喜。」談到最有印象的一場戲，張凌赫認為是虞書欣最新播出在「雪宮」的打戲，他大讚「絕美」。
另外，劇中盧昱曉與丞磊這對「夜色尚淺CP」，以及飾演丞磊弟弟的田嘉瑞，由於私下互動太可愛，被粉絲稱作「角淺徵」三角戀，花絮中盧昱曉浪漫的遞給丞磊一束花，丞磊卻把花轉送給弟弟田嘉瑞，讓盧昱曉嘟嘴叉腰又跺腳，可愛模樣與劇中心機算盡的「上官淺」完全不同。
丞磊飾演的「宮尚角」明知上官淺有危險，深知越漂亮的女人越危險，卻選擇「我要留在身邊看看有什麼危險」，甚至每次都被上官淺的攻勢惹得心動，他懂她的故作矜持，她也懂他的深不可測，卻還是不由得被彼此吸引，玩一場相互攻略的危險愛情遊戲，讓觀眾大呼這對「太好嗑」。田嘉瑞飾演的「宮尚徵」各種「哥哥控」的行為也讓觀眾嘴角失守。