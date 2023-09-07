北市大直建案「一樓塌陷」 蔣萬安赴現場坐鎮指揮曝疏散狀況
台北市大直一處都更重建海砂屋建案，今晚突傳巨響，住戶發現一樓外牆變形、房屋傾斜，立刻逃離報警，警消先是疏散25戶居民至附近的道明外僑學校，後續增加疏散到35戶，多出10戶疏散至實踐大學。然而就在疏散完畢後，一棟房子直接下陷「1樓消失」，警消進一步擴大封鎖。
記者邱新博／台北報導
台北市政府8時許接受報案，警消也緊急到達現場展開疏離作業、在疏散完畢後也拉出封鎖線、設立。初步研判變形原因與鄰近的大樓新建工程施工有關，疑似因未灌水影響到地基才導致大樓歪斜。但附近有兩座施工工地，責任歸屬與事故發生原因要進一步釐清，台北市議員陳怡君先到場關心，後續林珍羽、立委王鴻薇，台北市副市長李四川也抵達現場，台北市長蔣萬安則在11時抵達現場聽取簡報。
蔣萬安接受媒體聯訪時表示，因為大直街94巷1弄因為施工關係，造成周圍五到六棟房屋有傾斜的情況，目前疏散了35戶、144人，也安排救護車到現場；也因為今天入夜，將協助民眾入住旅館或是相關的地方。
蔣萬安說，目前處理方式就是灌漿，希望把壓力先維持平衡，避免再次的嚴重傾斜；第一時間李四川也調度灌漿車到現場。對於事故原因，蔣萬安說，因為是往下開挖三層，但是並沒有馬上打底，目前連續壁都已經破裂了，所以即刻用灌漿的方式，讓壓力再把它撐回先維持平衡。
至於後續塌陷的建築就可能必須拆除，也會以最好的方式協助原本的住戶，後續相關照顧以及需求也將盡力滿足。財物部分，有市民疏散時反應來不及拿想回去拿取，蔣萬安說，基本上是以生命健康安全為最重要考量，就相關安置處理好後，情況穩定才會讓他們回現場。
蔣萬安最後表示，實際的真正原因，還是要等事後狀況穩定再實際去調查。