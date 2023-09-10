Lisa瘋馬秀表演「最大尺度一絲不掛」　5場破8000元門票全被搶光

張鈞甯、阮經天專訪／排演內心話好多年　小天遇到前女友尷尬噎到

▲張鈞甯（右）、阮經天合演電影《查無此心》，小天坦言曾遇舊愛「開不了口」內心話。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張鈞甯（右）、阮經天合演電影《查無此心》，小天坦言曾遇舊愛「開不了口」內心話。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者黃雅琪／台北報導

懸疑犯罪電影《查無此心》，描述喪夫女警吳潔計劃調離現場辦案的工作，卻在跨年夜出現無名女屍命案，查案過程中，她意外發現一切都和非法移工仲介有關聯，兩人逐漸接近真相也陷入危機中。主演張鈞甯與阮經天（小天）接受《NOWnews今日新聞》專訪，提及片中在電梯相遇卻「無語致謝」的場景，小天形容就像遇到長官、舊愛，曾在心中排演多年要訴說的心情：「但往往一見到面，很多話都噎在嘴巴裡。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張鈞甯（右）、阮經天睽違16年再合演電影《查無此心》。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼張鈞甯（右）、阮經天睽違16年再合演電影《查無此心》。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《查無此心》張鈞甯（右）、阮經天專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
演出非法移工仲介角色，小天有感而發的說：「那時候我必須照顧爺爺、奶奶，家裡有印尼籍朋友來幫忙，那是我第一次跟外籍移工接觸。」他因緣際會下接拍《查無此心》，田調期間，小天與外籍朋友數夜相處，深刻了解到彼此是一樣的人，沒有階級之分，就連媽媽也拾起相關書籍探究，因為不捨家中外籍朋友遠離他鄉工作，對她疼愛有加。

▲《查無此心》阮經天專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲阮經天在《查無此心》中演出非法移工仲介。（圖／記者鄭孟晃攝影）
片中項婕如飾演的菜鳥女警，在查案過程中屢屢犯錯，還發生手銬扣錯人的離譜行徑；談及遇到菜鳥的經驗，小天直言：「他只要是很認真的，但卻做不好一次又一次（重來），我其實可以一直陪他的！」反之遇到態度差的工作夥伴，小天不諱言地說：「我現場就會生氣。」強調工作態度的重要性。

▲《查無此心》阮經天專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼為拍攝《查無此心》，阮經天曾與外籍朋友數夜相處。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《查無此心》阮經天專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
向來給人脾氣火爆印象的小天，即將年滿40歲，坦言今年開始脾氣有變好：「生活有變化，品行好像自然而然就變了！」好友張鈞甯認可他拍攝《查無此心》時，就算「超時」也不會生氣，小天笑著急忙解釋：「我本來就不會超時、本來就不會怎樣。」小天自認很愛看人眼睛，第一眼看見張鈞甯時就覺得她眼神很清澈乾淨、真實：「交往16年，她沒有背棄過我，這是時間換來的！」形容張鈞甯就像「白開水」一般令人相處自在，更自虧像「烈酒」時而出現波動感。

▲《查無此心》張鈞甯專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼張鈞甯在《查無此心》中飾演喪夫女警吳潔。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張鈞甯在《查無此心》中飾演喪夫女警吳潔。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
張鈞甯與阮經天因拍攝電視劇《我在墾丁＊天氣晴》相識，時隔16年後才再次合作，透過拍攝與宣傳電影期間的相處，張鈞甯更深刻認識小天：「再次感受到他的細心跟敏感！」私下喜愛喝琴酒的張鈞甯，曾在一個重要的時刻收到小天贈送的琴酒：「他很多的行為表述，跟大家認識的其實不太一樣。」認證小天暖男的一面。

▲《查無此心》張鈞甯專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張鈞甯不僅主演《查無此心》，更是首次擔任電影監製角色。（圖／記者鄭孟晃攝影）
將最難受的一面藏起來、自我消化，事過境遷後才會說出口，是張鈞甯的生活習慣；這一點常讓小天驚訝：「這事情（原來）對妳影響那麼大，妳那時候那麼慘，妳怎麼都沒跟我講？」但在這回長達3個月的拍攝期間，小天都直接收到張鈞甯的所有不舒服、無助感，直呼：「我比她的親人還親！」經由合作也對彼此更加熟悉。《查無此心》現正熱映中。

▲《查無此心》張鈞甯（左）、阮經天專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼張鈞甯（左）、阮經天透過拍攝《查無此心》，對彼此更加了解。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張鈞甯（左）、阮經天透過拍攝《查無此心》，對彼此更加了解。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

張鈞甯「剋夫」專業戶！《緝魂》《查無此心》老公都得絕症

張鈞甯阮經天「16年友情」撕破臉！他靠1招和解笑虧：膚淺的女人

9月必看6國片／張鈞甯《查無此心》再演女警　藍正龍親揭害羞往事

阮經天親暱互動泰國女星！《查無此心》片場捏耳超有愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞