張鈞甯、阮經天專訪／排演內心話好多年　小天遇到前女友尷尬噎到

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片中項婕如飾演的菜鳥女警，在查案過程中屢屢犯錯，還發生手銬扣錯人的離譜行徑；談及遇到菜鳥的經驗，小天直言：「他只要是很認真的，但卻做不好一次又一次（重來），我其實可以一直陪他的！」反之遇到態度差的工作夥伴，小天不諱言地說：「我現場就會生氣。」強調工作態度的重要性。
向來給人脾氣火爆印象的小天，即將年滿40歲，坦言今年開始脾氣有變好：「生活有變化，品行好像自然而然就變了！」好友張鈞甯認可他拍攝《查無此心》時，就算「超時」也不會生氣，小天笑著急忙解釋：「我本來就不會超時、本來就不會怎樣。」小天自認很愛看人眼睛，第一眼看見張鈞甯時就覺得她眼神很清澈乾淨、真實：「交往16年，她沒有背棄過我，這是時間換來的！」形容張鈞甯就像「白開水」一般令人相處自在，更自虧像「烈酒」時而出現波動感。
張鈞甯與阮經天因拍攝電視劇《我在墾丁＊天氣晴》相識，時隔16年後才再次合作，透過拍攝與宣傳電影期間的相處，張鈞甯更深刻認識小天：「再次感受到他的細心跟敏感！」私下喜愛喝琴酒的張鈞甯，曾在一個重要的時刻收到小天贈送的琴酒：「他很多的行為表述，跟大家認識的其實不太一樣。」認證小天暖男的一面。
將最難受的一面藏起來、自我消化，事過境遷後才會說出口，是張鈞甯的生活習慣；這一點常讓小天驚訝：「這事情（原來）對妳影響那麼大，妳那時候那麼慘，妳怎麼都沒跟我講？」但在這回長達3個月的拍攝期間，小天都直接收到張鈞甯的所有不舒服、無助感，直呼：「我比她的親人還親！」經由合作也對彼此更加熟悉。《查無此心》現正熱映中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！