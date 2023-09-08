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原來他過去一直深受心絞痛和頭暈所苦，一天在國道獨自驅車到電視台途中，突然感覺到心絞痛，身上並沒有任何藥物可以舒緩，只能灌下一瓶水，好險 10 分鐘後漸漸舒緩，事後趕快去看醫師又查不出原因。
另外在今年初，他在刷牙時發現自己頭暈無力，連牙刷都握不住，只要一坐起身來就不斷想嘔吐，起初以為是梅尼爾氏症，住進病房後連神經內外科、心臟科，最後才發現問題是出在左腦主動脈血管狹窄。
喝水可以舒緩心絞痛嗎？
然而彭華幹也表示，發生心絞痛手上沒有藥物，只有一瓶水，他馬上一口喝盡，而坊間有一說法是身體缺水是其中一項心絞痛的誘因之一，當血液濃縮後，冠狀動脈血流減少，也可能提高心絞痛的機率。
但他當下也不知道這樣做是否有用，台北榮總心臟內科醫師陳嬰華指出，發生心絞痛的原因有很多種，如果手上沒有藥物可以舒緩，只靠喝水沒辦法完全自救，也不應使用偏方，發生當下應盡快撥打 119 就醫。
腦動脈血管狹窄跟心絞痛須注意
另外彭華幹發生心絞痛又出現頭暈嘔吐情形，讓他會診神經內外科、心臟科，最後發現有腦動脈血管狹問題，但為何會跟心絞痛有所關連？
陳嬰華指出，大腦跟血管要互相連動的機會並不是那麼高，僅有少部分心律不整、心房顫動等，可能讓血栓跑到大腦堵塞。否則依照腦動脈血管狹窄問題，及心絞痛問題來看，可能這兩方面都有病症出現。
台中清泉醫院神經內科醫師施懿恩也表示，腦動脈血管狹窄跟心絞痛唯一的關聯都跟血管動脈粥狀硬化有關，提醒心絞痛患者要小心腦血管疾病的風險，而腦中風患者要小心心臟冠狀動脈相關症狀。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
1.諮詢醫師:台北榮總心臟內科陳嬰華醫師
2.諮詢醫師:台中清泉醫院神經科專科施懿恩醫師
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 名嘴彭華幹心絞痛、頭暈差點命喪國道，病因竟然跟大腦也有關