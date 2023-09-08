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直擊／台北大直民宅致命傾斜！一樓埋地底　住戶憂： 寵物在裡面

▲台北大直街94巷民宅昨（7）晚突嚴重傾斜，一樓「下降」埋至地底，直至深夜12時，現場仍有近百人圍觀不願散去。（圖／NOWnews社群中心）
▲台北大直街94巷民宅昨（7）晚突嚴重傾斜，一樓「下降」埋至地底，直至深夜12時，現場仍有近百人圍觀不願散去。（圖／NOWnews社群中心）

記者黃韻文／綜合報導

今夜註定難眠！台北大直巷弄7日晚間發生嚴重工安意外，疑似因基泰建設新建大樓施工不慎，造成地基不穩，導致大直街94巷周邊有民宅原地下陷，1樓變成地下室，北市府緊急疏散25戶、159人，幸好目前無人員傷亡。不過《NOWnews今日新聞》現場直擊，直至深夜在警方驅離之下，現場民眾仍不願散去，還有住戶憂心「寵物還在裡面」。

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台北市大直建案昨（7）晚突傳巨響，一棟大樓開始變形、向前傾斜，住戶在稍早即開始逃離，警消也火速疏散居民並封鎖現場，同時設置緊急指揮站，沒想到昨晚近11時，大樓瞬間像霍爾的移動城堡，整棟直挺挺往下掉落，一樓瞬間變成不見天日的地下室，讓人看得怵目驚心。

▲台北市中山區大直街94巷因工地施工意外，導致一處民宅地基受損，嚴重傾斜下陷。（圖／讀者提供）
▲台北市中山區大直街94巷因工地施工意外，導致一處民宅地基受損，嚴重傾斜下陷。（圖／讀者提供）
《NOWnews今日新聞》社群中心現場直擊，該棟大樓住戶已即時被安置在附近的實踐大學過夜，但直至深夜12時，即便現場已斷電，且在警方不斷驅離之下，仍有大批民眾不肯散去。

8日凌晨仍有近百人圍觀，除了週邊住戶及媒體，少數人潮是該棟大樓的居民。受害居民告訴《NOWnews》，有支黃色打樁機「每天都在打」，猜測是導致大樓下陷的兇手；還有居民憂心雖然人都撤離了，「裡面好像還有寵物，圍住了都不能進去」。

台北市長蔣萬安第一時間趕至現場，目前先採用灌漿方式，讓壓力撐回、藉此維持平衡，避免繼續下陷或傾斜。少數緊急逃出的居民想入內取回重要財物及個人用品，但現在皆無法回到現場。

▲台北大直民宅嚴重傾斜下陷。（圖／NOWnews社群中心）
▲台北大直民宅嚴重傾斜下陷。（圖／NOWnews社群中心）
▲深夜12時，警方驅離之下，現場人潮仍不願散去。（圖／NOWnews社群中心）
▲深夜12時，警方驅離之下，現場人潮仍不願散去。（圖／NOWnews社群中心）
▲台北大直民宅嚴重傾斜下陷。（圖／NOWnews社群中心）
▲台北大直民宅嚴重傾斜下陷。（圖／NOWnews社群中心）

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