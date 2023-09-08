直擊／台北大直民宅致命傾斜！一樓埋地底 住戶憂： 寵物在裡面
今夜註定難眠！台北大直巷弄7日晚間發生嚴重工安意外，疑似因基泰建設新建大樓施工不慎，造成地基不穩，導致大直街94巷周邊有民宅原地下陷，1樓變成地下室，北市府緊急疏散25戶、159人，幸好目前無人員傷亡。不過《NOWnews今日新聞》現場直擊，直至深夜在警方驅離之下，現場民眾仍不願散去，還有住戶憂心「寵物還在裡面」。
記者黃韻文／綜合報導
台北市大直建案昨（7）晚突傳巨響，一棟大樓開始變形、向前傾斜，住戶在稍早即開始逃離，警消也火速疏散居民並封鎖現場，同時設置緊急指揮站，沒想到昨晚近11時，大樓瞬間像霍爾的移動城堡，整棟直挺挺往下掉落，一樓瞬間變成不見天日的地下室，讓人看得怵目驚心。
《NOWnews今日新聞》社群中心現場直擊，該棟大樓住戶已即時被安置在附近的實踐大學過夜，但直至深夜12時，即便現場已斷電，且在警方不斷驅離之下，仍有大批民眾不肯散去。
8日凌晨仍有近百人圍觀，除了週邊住戶及媒體，少數人潮是該棟大樓的居民。受害居民告訴《NOWnews》，有支黃色打樁機「每天都在打」，猜測是導致大樓下陷的兇手；還有居民憂心雖然人都撤離了，「裡面好像還有寵物，圍住了都不能進去」。
台北市長蔣萬安第一時間趕至現場，目前先採用灌漿方式，讓壓力撐回、藉此維持平衡，避免繼續下陷或傾斜。少數緊急逃出的居民想入內取回重要財物及個人用品，但現在皆無法回到現場。