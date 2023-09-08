質疑建商施工不當致民宅傾斜 王鴻薇點名基泰建設應全面停工
台北市大直7日晚間驚傳多棟民宅傾斜，甚至有大樓直接下陷，當場「1樓變地下室」，北市府緊急疏散住戶159人。對此，國民黨立委王鴻薇透過臉書表示，大直地區基泰建設應全面停工，建商施工不當釀大禍應負百分之百責任。
政治中心／台北報導
王鴻薇說，今晚大直地區大直街94巷的民眾過了一個驚魂夜，一夕之間5樓變4樓，巷道整個下陷，連附近學校的操場都出現下沉。災害原因是因為附近的基泰建設基地連續壁破裂，造成工地整個隆起，附近住家從傍晚開始出現明顯傾斜，甚至在晚間10點過後，一下子一樓塌陷變成地下室。
王鴻薇指出，由於基泰建設施工造成災損，今天的事件甚至讓大直地區的里長非常擔心也會出現在其他的里內，因此建議台北市政府，應該即刻讓大直地區的基泰建設一律停工接受檢查，以免再發生災損，也讓居民能夠安心。
王鴻薇表示，結構技師公會理事長告訴她，今天起會檢查塌陷附近的房屋，了解受災情形。而接下來的善後拆除重建，以及相關的賠償必須要求建商付百分之百的責任，絕對不能輕縱。
另外，王鴻薇也說，今天被安置的住戶，因為大家匆匆撤離，甚至晚一點回家的人有家歸不得，她到位於實踐大學暫時安置住戶去看望，有90多歲的老人家，也有3、4歲的小朋友，大家真的辛苦了。