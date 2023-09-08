唐鳳、黃仁勳都入選！時代雜誌「AI百大影響力人物」名單曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，台灣數位發展部部長唐鳳被歸為「塑造者」一類，《時代雜誌》聲稱，唐鳳身為該部的首任部長，肩負艱鉅任務，不僅要確保台灣的「數位韌性」（digital resilience），還要應對人工智慧給台灣民主帶來的風險和機遇，並運用AI強化民主，特別是在人工智慧監管方面。
唐鳳表示，與國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）合作，將使審議式民主更具可擴展性，因為決定AI應該如何運作的，不僅僅是頂級實驗室的少數工程師，還有人民自己。
至於「輝達」（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，《時代雜誌》的介紹則指出，60歲的他出生於台南，童年大部分時間是在泰國度過的，最終與家人定居美國，先是在肯塔基州，然後又到了奧勒岡州的波特蘭，1992年從史丹佛大學獲得碩士學位後，先是於Advanced Micro Devices（AMD）擔任微處理器設計師，之後又於1993年與2位友人創立了輝達。
如今，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達，已成為推動AI革命微處理器的全球主要生產商，股價在過去1年狂飆191%，到了今年8月底，輝達的市值甚至達到了1.1兆美元。而隨著ChatGPT等大型語言模型的「爆炸式成長」，市場對輝達晶片的需求也大增，輝達並於8月4日推出最新的GH200處理器，大幅縮短演算訓練時間。
報導並提到，身為科技業巨擘，輝達也捲入地緣政治角力，遭拜登政府推出的美國出口管制措施，禁止向中國客戶出售最頂級晶片，也帶出美國企業是否將因無法與其他國家進行貿易，而造成巨大損害的問題。
此外，出身台北的「創新工場」創辦人李開復、台裔美國聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）也都有入選。