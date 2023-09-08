破百年紀錄！海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港　還須防範深圳洩洪

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綜合港媒報導，7日晚間至8日清晨，香港下起傾盆大雨，天文台發出「黑色暴雨」警告，聲稱大部分地區都記錄到超過70毫米的降雨量，其中，7日晚間11點至午夜12點、1小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，創139年來的新高。
香港天文台並警告，受大雨影響，會有山洪暴發，河道可能會氾濫，提醒市民應遠離河道。有報導指出，柴灣地區雨勢尤其猛烈，網路上流傳的短片還顯示，1名女子在試圖橫穿馬路時遭水沖走。
暴雨造成多地淹水，香港警方及消防處接獲多起民眾或車輛受困的通報，部分大眾運輸路線也被迫封閉或更改。大水還湧入港鐵觀塘縣黃大仙站，造成黃大仙站緊急關閉，觀塘線隧道段、即黃埔站至觀塘站來往方向也暫停列車服務。
雪上加霜的是，由於中國廣東省也遭暴雨侵襲，深圳全市進入暴雨緊急防禦狀態，宣布於8日凌晨零時15分開始洩洪，已通知港府，香港新界地區可能因此淹水，港府緊急安排特別車輛，將6個可能受到影響的村落居民送往庇護中心暫住。
香港行政長官李家超指示各部門全力應對，緊急事故監察及支援中心、渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門全力採取應對行動，處理緊急求助個案，並前往受影響地區排查各種情況。