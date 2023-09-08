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名家論壇》黃創夏／「非綠整合」最大障礙是朱、侯！

▲2024總統大選逼近，賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘話題不斷。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）
▲2024總統大選逼近，賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘話題不斷。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）

文／黃創夏

郭台銘最近怒吼了，他抨擊國民黨對內「比對付仇敵還兇殘！」難怪國民黨這些日子只是把他當成「資產」，拐騙他出來參加所謂的「徵召」替侯友宜出頭鋪路，然後現在又把他往死裡踩，避免郭台銘拿到門票之後，壞了朱、侯吞併民眾黨的算計。

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郭台銘真的是太不了解國民黨了，翻開一百多年以來的國民黨歷史，「內鬥內行、外鬥外行」，國民黨本來就是一個對外怯懦、對內兇殘的政團，郭台銘竟然曾經相信國民黨的拐騙，現在還期待國民黨的善良？真的是太不懂國民黨了！

紛紛擾擾大半年了，從各種科學數據、網路聲量和支持結構分析，越來越多人已經從所謂的「非綠大聯盟」的騙局中清醒，國民黨、民眾黨和郭台銘，三方的支持群完全不相容、三方的政治目標和理念相差十萬八千里，所謂的「下架民進黨」的非綠整合，只是朱立倫和侯友宜這些國民黨的「宮廷藍」和「宮鬥藍」自欺欺人的符咒。

請問：和民眾黨要如何合？

侯友宜可能當副手嗎？

才剛連任新北市長就落跑去當副手參選人，新北市民不立即發動罷免才怪！

所以朱、侯就是要逼柯文哲當副手而已！

柯文哲當了副手，民眾黨就要宣布亡黨了，國民黨放話在騙說：「立委可以合作」，目前國民黨能提名的選區都提名了，剩下沒提名的是國民黨自己都沒辦法的地區，送給連地方黨部都找不太到合宜人選的民眾黨去選這些艱困區域？真是在吃民眾黨的豆腐。

至於不分區政黨票，柯文哲目前雖然民調下滑，沒有先前「八到十二席」的氣勢，至少仍有「六到八席」，如果和國民黨合了，國民黨也有不分區立委名單，請問「政黨票」要如何分裂投票，身分證字號雙數投國民黨、單數投民眾黨？天大的笑話。

所以，朱立倫和侯友宜的最大利益，就是殲滅沒有區域實力的郭台銘和柯文哲，反正「下架民進黨」只是口號，開票後，總統輸可以甩鍋給郭台銘，埋怨柯文哲，國民黨只要擁有三、四十席立委，還是「最大在野黨」的領袖人物，而且也是和中國共產黨唯一可以繼續交往的台灣政黨。

有人會問：難道「非綠整合」真的無望了嗎？

也未必，如果總統票給郭台銘、政黨票給民眾黨、郭柯連手拉抬國民黨區域立委，郭台銘有資源，柯文哲有人氣，空陸軍聯手幫小雞，這樣的整合模式，就算總統不會贏（其實非綠三人誰選都幾乎不可能勝利），但「非綠」國會席次必定可以強勢過半，強力制衡民進黨的行政權，至少不至於全盤盡墨，總統和國會反而不會全輸！

當然，政治「最大利益組合」可任意排列組合，但政客的自私自利必然會從中做手，徹底破滅，因為他們優先考慮的是自己在哪裡？例如，朱立倫和侯友宜在這樣的大局中，他倆根本不重要，所以可以預判他們不可能會支持如此的「大局為重」！

分析到此，誰才是「非綠整合」最大的障礙？不言可喻。


●作者：黃創夏／資深媒體人

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