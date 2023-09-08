「四條通」男見警車快步閃避落跑 俏女警娃娃音喊帥哥秒轉頭遭逮
46歲有竊盜、妨害公務及毒品等4案通緝中的石姓男子，日前在路上見到警車行經，神情緊張急著快步閃避落跑，走快步走的過程中突然聽到有人在背後用甜美的娃娃音喊「帥哥，哈囉！」，男子馬上停下腳步、轉身回應，沒想到竟是身穿制服的新北市警察局保安大隊警員許恬恬，只能乖乖受逮。
記者吳嘉億／新北報導
新北市警察局保安大隊第二中隊中隊長林和田表示，4日晚間21時多執行三重區巡邏勤務，看到超商前一名男子鬼鬼祟祟，轉頭看到警車隨即快步往反方向走去，異常行為舉止十分可疑，警員許恬恬隨即快步追上前並隨口溫柔地喊聲「帥哥，哈囉！」，沒想到男子可能以為是路旁有女子要搭訕他，停下腳步轉身才驚見是身穿制服的女警，盤查證件發現該男子涉竊盜、妨害公務及毒品等4案通緝在案，企圖躲避8個月的牢獄之災才四處藏匿，在偵訊後將石男移送新北地檢署及台北地檢署、台北地方法院歸案。
任職新北市警察局保安警察大隊第二中隊第三分隊的31歲女警許恬恬，警專第30期畢業，過去曾在樹林分局交通分隊、樹林派出所、彭厝派出所、偵查隊任職，因為有著甜美可愛的外型，還有查獲不少嫌犯及案件，經常登上新聞版面，私下遊玩或生活照也是網路上網友熱搜跟討論的焦點。