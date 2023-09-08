UNIQLO KAWS聯名開搶！系列UT最低390元　全新UNIQLO：C秋冬登場

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全系列共10款聯名商品，包括3款成人UT售價590元、2款成人休閒上衣售價1290元、3款童裝UT售價390元、2款童裝休閒上衣售價790元。單筆消費含任2件以上KAWS UT系列商品（含ARTBOOK），即可獲得「KAWS 獨家貼紙」乙份。
此外，限量ARTBOOK（1490元）將於22日開賣，單筆消費含KAWS ARTBOOK，即可免費獲得限量「KAWS UT單肩包」乙個。
以別名KAWS廣為人知的藝術家Brian Donnelly，對於即將推出的合作系列表示：「我很高興能夠與長期的合作夥伴UNIQLO獨家推出我與《Phaidon Contemporary Artist Series》系列的作品。為了慶祝這次難得的合作機會，我特別設計了這個聯名合作系列，推出多款UT與休閒上衣，將採取限量發售。希望你們會喜歡！」
同時，UNIQLO秋冬在意外驚喜宣布推出全新聯名系列「UNIQLO：C」，由梅根婚紗設計師Clare Waight Keller操刀，以多年豐富經驗所孕育出的高級技術和精湛設計，同時完美融合了舒適性與實用性，與現代人的生活緊密契合。聯名系列共計推出34個品項，售價由390元至2990元不等。
Clare Waight Keller表示：「能夠被邀請為UNIQLO創建一個新的品牌系列，我感到非常榮幸。我一直都非常欣賞UNIQLO對於服裝的機能、創新技術與和LifeWear的設計理念。我也很欣賞日本的細膩、簡約和完美的細節，因此有機會用全球級別與UNIQLO團隊合作，為我的女裝系列塑造一種新的感覺，這是一個極具挑戰與興奮的契機。」
此外，NIKE官網快閃9.9特惠活動開跑中，即起至9月9日前，有新品鞋款1999元特價專區，包括Nike Dunk 低筒 Premium MF女鞋、Jordan Stadium 90、Nike Air Max SYSTM等熱門鞋款，原價最高4600元，相當於下殺超過5折優惠，以2千元不到的價格帶回家。