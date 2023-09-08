▲專家聯手打造「毒物快篩」　中毒患者不再需花4小時才知中了什麼毒！

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平台可快速辨識毒化物 還可知毒物劑量助精準治療可攜式拉曼檢測平台由清華大學醫工所萬德輝教授、林口長庚臨床毒物中心顏宗海醫師、台灣大學材料系陳學禮教授與台北馬偕神經外科林新曜醫師聯手打造，可以幫助醫師快速辨識毒化物，還可知道毒物的劑量，讓醫師能夠更精準地給予治療。長庚醫院表示，可攜式拉曼檢測平台又被暱稱為「阿湯哥」。
馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜指出，除了毒物之外，精準的藥物濃度監測，對於臨床病人的治療也是非常重要的，藉由此平台，可以達到腦脊髓液中藥物濃度的即時監測，提升病人治療的安全性與效率。
清華大學醫工所萬德輝教授表示，檢測平台結合最新分析化學與奈米科技，具有多熱點、深景深、濃縮效應等特點，可大幅增強可疑分子之特徵訊號，同時兼具低成本、可撓曲、高穩定性等優點，進行快篩檢測時，僅需少量檢體（2-5 微升）30分鐘內即可得到結果，而且跟醫院端的臨床判讀結果比對完全吻合。
毒物辨識範圍廣 食品添加物、毒品一篩便知有無目前，國內常見的中毒物質以農藥、有毒金屬、毒品濫用、安眠藥、清潔用品等為主。
顏宗海醫師表示，檢測平台可辨識的範圍相當廣，包含農藥（福美雙、陶斯松、大滅松、達馬松、巴拉刈、加保利等）、食品添加物（桃紅精、紅色6, 40號、黃色4, 5號等）、臨床藥物（抗生素、抗癲癇藥等）、新興毒品（安非他命、甲基安非他命、喵喵、浴鹽等）等都難逃法眼。
可攜式拉曼檢測平台不僅有助醫療，對於食安、司法科技等或許也將產生重大的進展。而這項突破性的成果已發表在2023年7月「小（Small）」和2023年9月國際知名期刊「感測器和致動器B：化學（Sensors and Actuators B: Chemical）」，備受國際肯定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59135
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