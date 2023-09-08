輝達黃仁勳賣股AI熄火、中國蘋果禁令利空襲擊 台股早盤跌逾80點
輝達執行長黃仁勳賣股、中國可能擴大蘋果iPhone禁令等利空，使美股四大指數昨（7）日跌多漲少，台北股市今（8）日早盤也跌多，一度跌逾80點，下殺來到16536點附近。蘋概股雙王皆走跌，鴻海早盤小跌、大立光跌近2%，台積電也跌0.7%。至於AI概念股也臉綠，廣達跌0.7%、英業達跌0.3%、緯穎跌0.6%，唯緯創早盤黑翻紅漲0.4%、技嘉漲0.6%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數7日上漲57.54點，或0.17%，收34500.73點；標普500指數下跌14.34點，或跌0.32%，收4451.14點；那斯達克綜合指數下跌123.64點，或 0.89%，收13748.83點；費城半導體指數下跌72.35點，或1.98%，收3582.11點。
華爾街日報引用知情人士消息指出，中國政府規定官員在工作時不得使用蘋果公司的iPhone及其他外國品牌設備，不清楚未來影響範圍到底有多大。蘋概股雙王走跌，鴻海早盤小跌、大立光跌近2%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤也跌7元，來到535元，跌幅0.7%。
其他重要電子股，如聯發科跌1.5%，來到705元左右。同樣為晶圓代工的聯電跌0.5%、世界先進跌0.7%，另外日月光跌2.5%、南亞科跌幅有1%。華碩、群創、友達逆勢抗跌，其中群創漲1.8%。
另外，輝達近日提交美國證交會文件指出，執行長黃仁勳在9月初一共賣出將近9萬股輝達股票，造成輝達股價在7日開盤即重挫逾3.61%、觸及453.61美元價位。而今日多檔AI概念股也熄火，廣達跌0.7%、英業達跌0.3%、智原跌2%多、創意跌1%、緯穎跌0.6%，唯緯創早盤黑翻紅漲0.4%，技嘉漲0.6%。