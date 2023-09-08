新台幣快破32元了！央行是否棄守　專家點出關鍵力量

股價慘綠！施工不慎造成民宅嚴重塌陷　基泰建設跳空慘跌停

▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜，基泰建設發布聲明，初步評估對公司之財務及業務尚無重大影響，相關理賠內容，待後績協調，但今日股價跳空慘跌停。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜，基泰建設發布聲明，初步評估對公司之財務及業務尚無重大影響，相關理賠內容，待後績協調，但今日股價跳空慘跌停。（圖／記者陳明中攝影）

記者許家禎／台北報導

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，疑似是基泰建設的興建工地未灌水，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜。對此，基泰建設發布聲明，建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，初步評估對公司之財務及業務尚無重大影響，相關理賠內容，待後績協調。消息一出，今（8）日基泰股價跳空跌停，早盤來到13.35元的價位。

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台北大直「基泰大直」附近周邊整排民宅嚴重龜裂傾斜，疑似是基泰建設的興建工地未灌水，造成其中一棟更是直接下陷「一樓變地下室、二樓變一樓」，北市府緊急安置人數達329人。為此，基泰重訊指出，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，本公司深表遺憾。

基泰表示，為維護公共安全，公司已於第一時間要求停工，同時進行相關措施，包括安頓受損戶住宿等事宜。並在協力廠商的協助下，進行全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。

台北市政府也大力協助管制交通、斷水、斷電、斷瓦斯，提供現場照明。全案慶幸未有任何人員傷亡。本次意外，基泰就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置，目前該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中。

基泰指出，本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。關於本建案工程，將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工。關於受損住戶權益，將提供多元之改善方案，也會請市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，務必保障受損戶權益。初步評估對公司之財務及業務尚無重大影響。相關理賠內容，亦待後績協調。

建材營建股基泰今（2023）年上半年合併稅後純益6.48億元，年增率386.60%，EPS 1.48元。基泰今日開盤後即跌停，跌停價13.35元，下跌1.45元。

根據樂居LEJU網站資料顯示，「基泰大直」建案的總戶數為33戶，總樓層高為12樓，基地面積為215坪，預計在2025年第3季完工，每坪平均成交均價為134.97萬，最高曾賣出每坪144.39萬元。「基泰大直」周邊生活機能完善、鄰近實踐大學、大直國小、大直高中，開車5分鐘就可到美麗華。


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