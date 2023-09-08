股價慘綠！施工不慎造成民宅嚴重塌陷　基泰建設跳空慘跌停

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基泰表示，為維護公共安全，公司已於第一時間要求停工，同時進行相關措施，包括安頓受損戶住宿等事宜。並在協力廠商的協助下，進行全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。
台北市政府也大力協助管制交通、斷水、斷電、斷瓦斯，提供現場照明。全案慶幸未有任何人員傷亡。本次意外，基泰就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置，目前該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中。
基泰指出，本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。關於本建案工程，將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工。關於受損住戶權益，將提供多元之改善方案，也會請市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，務必保障受損戶權益。初步評估對公司之財務及業務尚無重大影響。相關理賠內容，亦待後績協調。
建材營建股基泰今（2023）年上半年合併稅後純益6.48億元，年增率386.60%，EPS 1.48元。基泰今日開盤後即跌停，跌停價13.35元，下跌1.45元。
根據樂居LEJU網站資料顯示，「基泰大直」建案的總戶數為33戶，總樓層高為12樓，基地面積為215坪，預計在2025年第3季完工，每坪平均成交均價為134.97萬，最高曾賣出每坪144.39萬元。「基泰大直」周邊生活機能完善、鄰近實踐大學、大直國小、大直高中，開車5分鐘就可到美麗華。
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