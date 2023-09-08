糙齒海豚擱淺八里挖子尾沙灘 新北動保處協同救援團隊搶救
一條體長2.24公尺的雄性糙齒海豚昨日擱淺在新北市八里區挖子尾沙灘，新北市動物保護防疫處立即通知救難協會動員調派沙灘車，將擱淺鯨豚接駁到中華鯨豚協會卡車，運送到基隆八斗子岸置中心安置，將待休養、復原後再擇期野放。新北市動物保護防疫處今（8）日也再說明，救援團隊將持續升高收容池水位並確認動物的游動與漂浮能力，上午安排血液檢測、超音波檢測等評估糙齒海豚的生理健康狀態。
記者吳嘉億／新北報導
新北市動物保護防疫處表示，擱淺的糙齒海豚經檢測呼吸每5分鐘13次，心跳微弱，一分鐘45下，換氣後會稍強，持續緊張舉尾，呼吸有漏氣現象，健康狀況不甚理想，須待置岸置中心做進一步檢查確認。
為紓緩海豚緊張情緒，現場救援夥伴不斷在鯨豚身上澆水，獸醫施打鎮定劑後，天色已伸手不見五指，救援夥伴奮力將鯨豚搬上沙灘車上，花費3個小時順利送上卡車，載往八斗子安置。
新北市動物保護防疫處表示，新北市東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現鯨豚、海龜擱淺，可藉由「海洋保育類野生動物救援組織網」(海保救援網MARN)系統通報，也可撥打118海巡報案專線或新北市動保處專線02-29596353，提供相關救援及諮詢服務。