北市中山區工地施工未灌水造成民宅傾斜　已疏散25住戶劃設警戒線

大直民宅坍塌！市府公文曾稱「安全無虞」　蔣萬安：全面了解原因

▲北市大直房屋坍塌，市長蔣萬安前往勘災。（圖／台北市攝影聯誼會提供，2023.09.08）
▲北市大直房屋坍塌，市長蔣萬安前往勘災。（圖／台北市攝影聯誼會提供，2023.09.08）

記者呂炯昌／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄昨日晚間8時左右發生民宅傾斜，造成197戶、369人預防性撤離。陳怡君今（8）日出示北市都發局一份「解套公文」，指附近居民陳情，反映住家有龜裂、漏水情形，但建商只消極填補水泥，台北市政府曾發函回覆住戶「會勘標的無危害公共安全之虞」。對此，台北市長蔣萬安今日表示，會全面了解傾斜下陷的原因。

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蔣萬安上午9點再度到大直街會勘，蔣萬安受訪時表示，從昨天晚上開始就調度水車灌漿車，持續在灌漿，剛剛也跟李四川副市長來了解，所以目前狀況先穩定。

蔣萬安表示，相關安置的住戶，目前總共預防性撤離一共197戶，大概有369名的住戶到9間的旅館，等一下也會到各個旅館去慰問相關住民。現階段以先穩定目前的狀況，同時也安排了相關地下的監測器，持續監測，包括這棟以及鄰近相關建物的狀況，不希望再有任何傾斜或是下陷的情形，先把狀況穩定住，目前會持續灌漿，大概要2到3天的時間，希望一切安全無虞後，會再即刻通知住戶來回到現場拿物品。

媒體詢問議員出示公文，稱當時有會勘，都發局說建物沒損害疑慮，現在為何會變這樣？蔣萬安表示，依照《臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，其實在4、5月份的時候，建管處的確收到相關書面申訴，也即刻請承造、監造與專業的工程人員，到現場來做相關的勘查與檢驗，當時的了解並沒有直接的相關聯，因為當時在做連續壁，但還沒有開挖，所以當時就依照相關的規則來進行。

蔣萬安提到，昨天了解是建商向下挖到了第三層，大概12米的地方，當時還沒有完全做好大底，造成整個壓力承受凸起、連續壁折斷，造成鄰邊的建物傾斜下陷，所以第一時間就做了疏散，也跨局處全部到現場做了預防性撤離，所以這次撤離的人數規模較大，總共300多位，也可能再持續擴大。

媒體追問，當時說安全無虞現在變這樣，當時是否判斷有誤？蔣萬安表示，當時市府了解的確是有邀請專業人員到現場，當時判斷還沒有正式開挖，所以沒有直接相關聯。但是這一切，先把狀況穩定，民眾的情緒先穩定，這次發生傾斜下陷的原因，市府都會全面來了解。

▲北市大直街房屋坍塌現場。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
▲北市大直街房屋坍塌現場。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）

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