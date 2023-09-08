MLB／大谷翔平被天使榨乾！韌帶撕裂腹部受傷 醫師警告危險性高
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平因右側腹部緊繃，已經連續4場沒有先發，且手肘韌帶撕裂傷恐要動刀治療，讓人擔心他的身體狀況不堪負荷，不過天使球團仍要他上場「鞏固票房」，大谷翔平也十分有敬業態度，但日本醫師認為，這樣下去，大谷帶傷硬撐的危險性很大。
記者吳政紘/綜合報導
天使球團4日宣布大谷右側腹部有緊繃狀況，加上他已經有手肘韌帶撕裂傷，運動傷害專門醫生《Medical Treat代代木針灸》院長若月順院長表示：「右腹斜肌很重要，不是只有打擊會用到，跑步也會用到，比手肘受傷更令人擔心。」
他說：「你在揮棒一半時受傷，單純的腹斜肌受傷，可能休息幾天疼痛跟發炎狀況可以減輕，但大谷在3月開始就一直全力揮擊，8月在右手、甚至手指還出現抽筋狀況，加上右手肘韌帶也有撕裂傷，看起來是使用過度。」他強調右腹斜肌不是揮棒產生很大壓力的地方，且大谷的身體柔軟性很好，很注意自己身體，不至於輕易受傷。
但是大谷已經有可能拉傷的狀況，還要繼續上去打，若月院長認為，當肌肉組織受傷，周圍的結締組織可能也很容易損傷，造成二度傷害，加上揮棒落空等，身體的平衡可能被破壞，不能小看目前的傷勢。但是天使為了票房，還是強調今天可能讓他代打，明、後天可能出賽，看起來依舊是希望大谷多帶些人潮進來。