基泰建設施工意外釀民宅坍塌 民進黨爆：王鴻薇收30萬政治獻金
台北市中山區大直街昨晚多棟民宅塌陷，經查為鄰近建案施工不慎導致，負責建案的基泰建設稱，絕不推卸相關責任、此案已全面停工。對此，民進黨發言人林楚茵今（8）日痛斥，國民黨立委王鴻薇有關心選區嗎？過去都在關心南部的前瞻計畫案；立委參選人吳崢指出，王鴻薇曾收受基泰建設兩次、共30萬元政治獻金，「收了政治獻金後，這8個月以來，你為何沒有站出來替居民講話？」
記者陳佩君／台北報導
台北市大直街民宅傾斜坍塌，引發外界關注，民進黨中央黨部上午舉行記者會。林楚茵表示，大直案讓大家問「怎麼會發生這樣的事情？沒辦法預防嗎？」基泰建設過去頻頻出現爭議，甚至有吸金、詐騙爭議，由台北市長蔣萬安領導的都發局，曾在6月發出公文，指「無工安危害之虞，非屬施工損害，所以本局不列管」，好一個萬安台北！
林楚茵說，大直是王鴻薇選區，她最近開的記者會都在關心屏東棒球場、停車場，「這幾月來，王鴻薇有關心選區嗎？有看到都發局的文件嗎？」林批評，無視於選區的立委，今早寫下要好好監督建商，「請大家檢視她過去目光放在哪？監督的是南部民眾需要的前瞻計畫，民眾需要她的時候卻不在，也沒開記者會」。
吳崢則說，當時住戶一直在陳情，蔣市府卻稱不予列管，只能讓居民自救，王鴻薇也沒有出來替他們講話；他提到，王鴻薇也是基泰建設「好朋友」，在去年選舉時，曾捐20萬政治獻金給她，而今年立委補選時，基泰再捐贈10萬政治獻金，「收了政治獻金後，這8個月以來，你為何沒有站出來替居民講話？」