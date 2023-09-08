中國明星3大逃漏稅歪風再加一 《琉璃》袁冰妍遭點名禁聲
中國政府非常嚴謹看待藝人逃漏稅，尤其在女星范冰冰2018年被抓後更是嚴格審查。根據中國媒體《央視網》指出，目前藝人逃漏稅分三大方式，包含「陰陽合約」、「拆分合約」和「轉換收入性質」，現在更點名和成毅演出《琉璃》爆紅中國新生代袁冰妍，透過「變相報銷」的方式涉嫌逃漏稅。
記者蔡依庭／綜合報導
31歲袁冰妍和高人氣男星成毅主演古裝劇《琉璃》後爆紅，星途扶搖直上。但昨（7）日被《央視網》指出，她利用變相報銷的方式，支付與生產經營無關的消費支出，再將錢轉到個人名下，被視為涉嫌逃漏稅，但遭點名至今，都尚未做出回應。不少粉絲擔心她未來的事業，當偵探替她找尋沒有逃漏稅的證據，也有網友認為她觸碰到敏感話題，直言：「沒戲唱了？」
除了袁冰妍變相報銷的方式外，最有名就是范冰冰「拆分合約」。她電影片酬實領3000萬元（約新台幣1.3億元），只有申報1000萬元（約新台幣4428萬元），剩下的2000萬元（約新台幣8856萬元）則拆分到稅率較低項目合約中，個人所得逃稅高達618萬元（約新台幣2736萬元），加上少繳營業稅及附加金額，共730萬元（約新台幣3232萬元）。
鄭爽利用陰陽合約，實收人民幣1.56億元（約新台幣6.9億元）分成2部份，只將4800萬元（約新台幣2.1億元）列為片酬，另外的1.08億元（約新台幣4.7億元）則以「增資」的假名義，直接入袋至鄭爽控股公司。
鄧倫、薇婭則是用「轉換收入性質」逃稅，透過虛構的業務，將個人勞務報酬轉換成個人獨資企業的經營所得，從應是最高累進的45%稅率，瞬間降為5%至35%的稅率，少繳至少10個百分點的稅款。